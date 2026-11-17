Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2027 yılı bütçeleri, kesin hesapları ve Sayıştay raporları görüşülmeye başlandı.

Komisyon kapsamında bir sunum gerçekleştiren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, toplam ödenek tekliflerinin 1 trilyon 881 milyar 569 milyon 212 bin lira olduğunu ifade ederek şunları dedi:

"Milletimizin alın terinden oluşan kamu kaynaklarını, emanet bilinciyle yönetiyoruz. Her harcamada kamu yararını gözetmeyi, her yatırımda vatandaşımızın ihtiyacına karşılık vermeyi esas alıyoruz. Bu anlayışla hazırladığımız 2027 yılı toplam ödenek teklifimiz, 1 trilyon 881 milyar 569 milyon 212 bin liradır. Bakanlığımız bütçesinin genel bütçe içerisindeki payı yüzde 7,57'dir. Toplam ödeneğimizin yüzde 8,42'si Bakanlık merkez birimlerimize, yüzde 91,58'i bağlı kuruluşlarımıza ayrılmıştır. Bütçemizin 1 trilyon 384 milyar 85 milyon 405 bin lirasını cari ödenekler, 497 milyar 483 milyon 807 bin lirasını yatırım ödenekleri oluşturmaktadır. Yatırım bütçemizin yüzde 81,6'sını deprem ödeneklerine ayırarak, depremden etkilenen şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırma anlayışımızı bütçemize yansıtıyoruz."

"YIL SONUNA KADAR 31 BİN 200 KAMERANIN DAHA TESLİMİNİ PLANLIYORUZ"

Bakanlığa birimlere yönelik yapılan yatırımlardan bahseden Bakan Çiftçi, "31 Ekim itibarıyla 132 insansız hava ve insanlı keşif uçağımız görev kapasitemize katkı sunmaktadır. Emniyet ve Jandarmamızdaki 22 'ATAK' ve 6 'GÖKBEY' helikopteriyle yerli ve milli havacılık birikimimizi iç güvenliğe taşıyoruz. Sahil Güvenliğimiz için ağır hava ve deniz şartlarında, açık denizlerde en az 7 gün görev yapabilecek yüzde 90 yerli ve millî 4 geminin tedarik çalışmalarını sürdürüyor; 2026 yılı sonunda 1, 2028 sonunda 2, 2029 ve sonrasında 6 'GÖKBEY' helikopterinin teslimini planlıyoruz. 31 Ekim itibarıyla yaka kamerası sayımız 151 bin 650'ye ulaşmıştır. Yıl sonuna kadar 31 bin 200 kamerasının daha teslimini planlıyoruz. Kayıtlarla olayların aydınlatılmasını, vatandaşımızın ve personelimizin hakkının korunmasını destekliyoruz" dedi.

"2003 YILINDAN BUGÜNE KASTEN ÖLDÜRME OLAYLARININ YÜZDE 97,7'Sİ AYDINLATILMIŞTIR"

Kişilere karşı işlenen suçlarda azalma olduğuna değinen Bakan Çiftçi, "Vatandaşımızın evinde, sokağında ve iş yerinde kendisini güvende hissetmesi, devlete duyduğu itimadı güçlendirir. Bu itimat, en kıymetli sermayemizdir. Asayiş hizmetlerimizi üç temel sorumluluk üzerine kuruyoruz: suçu önlemek, işlenen suçu aydınlatmak ve arananları adalete teslim etmek. 2026 yılının 'ilk on ayını,' önceki 'beş yılın aynı dönem' ortalamasıyla karşılaştırdığımızda; kişilere karşı işlenen sekiz önemli suçta; olay sayısını yüzde 14 azalttık. Bu suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 99,5'e ulaştı. Kasten öldürme olaylarında yüzde 26, kasten yaralamada yüzde 12 azalış sağladık. 81 ilimizde JASAT ve Emniyetimizin uzman ekipleriyle faili meçhulleri araştırıyoruz. 2003 yılından bugüne kasten öldürme olaylarının yüzde 97,7'si aydınlatılmıştır. Kalan her bir olayın da takipçisiyiz. Yılın ilk on ayında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 bin 404 şahsı yakaladık" ifadelerine yer verdi.

"30 KASIM 2024 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SONRASINDA, OLAY SAYISINDA YÜZDE 30 DÜŞÜŞ, TUTUKLU SAYISINDA İSE YÜZDE 24 ARTIŞ GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Diğer farklı suç kollarına yönelik uygulanan değişikliklerin olumlu sonuç verdiğini söyleyen Bakan Çiftçi, "2026 yılının ilk on ayında, önceki beş yılın aynı dönem ortalamasına göre 'Malvarlığına Karşı İşlenen Dokuz Önemli Suçta;' olay sayısı yüzde 30,7 azalmış, aydınlatma oranı 14,5 puan artarak yüzde 92,7'ye yükselmiştir. Aynı karşılaştırmada otodan hırsızlık yüzde 83, evden hırsızlık yüzde 68, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yüzde 57, azalmıştır. Aydınlatma oranları ise iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkta 19,6 puan artışla yüzde 96,2'ye, otodan hırsızlıkta 43,5 puan artışla yüzde 91'e, evden hırsızlıkta 31,4 puan artışla yüzde 88'e ulaşmıştır. Ruhsatsız silahlarla mücadelemizi de aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. İlk on ayda 92 bin 390 ruhsatsız silah ele geçirdik. Bu mücadelede Gazi Meclisimizin sağladığı hukuki desteğin sahadaki karşılığını görüyoruz. 30 Kasım 2024 tarihinde yapılan değişiklikler sonrasında, olay sayısında yüzde 30 düşüş, tutuklu sayısında ise yüzde 24 artış gerçekleşmiştir" diye konuştu.

"2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE 2 BİN 486 OKULDA, 2 BİN 209 'OKUL KOLLUK GÖREVLİMİZ' SÜREKLİ OLARAK GÖREV YAPMAKTADIR"

Okullarda alınan güvenlik önlemleri hakkında konuşan Bakan Çiftçi, "Okul güvenliğini aileden dijital dünyaya uzanan bütünlük içinde ele alıyor; ilgili bakanlıklarımızla riskleri erken tespit ederek koruyucu tedbirleri uyguluyoruz. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde 2 bin 486 okulda, 2 bin 209 'okul kolluk görevlimiz' sürekli olarak görev yapmaktadır. 44 bin 764 okulda, 23 bin 98 'güvenli eğitim koordinasyon görevlimiz' okul yönetimleriyle devamlı irtibat halinde çalışmaktadır. 41 bin 422 okulda, 28 bin 945 "okul bahçe görevlimiz" hizmet vermektedir. Ayrıca 31 bin 815 okul ve çevresinde, 7 bin 234 ekibimiz ve 2 bin 501 güvenlik korucumuz görev yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

"YILIN İLK ON AYINDA 669 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK; BİN 951 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİK. BU OPERASYONLARDA 9 BİN 447 ŞAHIS TUTUKLANDI

Bu yıl içerisinde 650'den fazla organize suç örgütüne operasyon düzenlendiğini ifade eden Bakan Çiftçi, "2026 yılının ilk on ayında 669 organize suç örgütüne yönelik; bin 951 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 9 bin 447 şahıs tutuklandı. Organize suç örgütlerinin ekonomik gücünü ve yeniden yapılanmasını hedef alarak 60,1 milyar lira değerinde mal varlığına el koyduk. Kaçakçılıkla mücadelede 35 bin 572 operasyonla, piyasa değeri 15,4 milyar lira olan malzeme ele geçirdik. Mali suçlara yönelik 12 bin 701 operasyonda ise 3 bin 510 şahıs tutuklandı. 1 Ocak -15 Kasım 2026 tarihleri arasında; kırmızı bültenle aranan 808 şahsın ülkemize iadesini sağladık. Kırmızı bülten ve difüzyonla aranan 514 şahsı da ülkemizde yakaladık" şeklinde konuştu.

"UYUŞTURUCU İMAL VE TİCARETİ İLE YASA DIŞI EKİME YÖNELİK 47 BİN 64 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ"

Narkotik operasyonlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, "2026 yılının ilk on ayında 'uyuşturucu imal ve ticareti' ile 'yasa dışı ekime' yönelik 47 bin 64 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 74 bin 418 şahıs gözaltına alındı, 39 bin 184 kişi tutuklandı. 'Kullanıcılık ve diğer uyuşturucu suçları' kapsamındaki işlemlerle birlikte toplam 40 bin 529 şahıs tutuklanmış oldu. Operasyon ve olaylarda 44,8 ton uyuşturucu madde, 111,1 milyon adet uyuşturucu hap ve 22,2 milyon kök kenevir ele geçirdik. 81 ilimizde 'NARVAS' üzerinden '112' ve 'UYUMA' ihbarlarını analiz ederek riskin yoğunlaştığı alanlara müdahale ediyoruz. İlk on ayda 143 bin 627 ihbarın analizi sonucunda, belirlenen alanlardaki çalışmalarda, narkotik suçlardan 16 bin 75 şahıs yakalandı" ifadelerini kullandı.

"2026 YILININ İLK ON AYINDA SİBER DEVRİYELERİMİZLE 217 BİN 179 ŞAHIS VE HESAPTA SUÇ UNSURU TESPİT ETTİK"

Bakan Çiftçi, siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "2026 yılının ilk on ayında siber devriyelerimizle 217 bin 179 şahıs ve hesapta suç unsuru tespit ettik. Çevrim içi dolandırıcılık, bilişim ve sanal kumar suçlarına yönelik 3 bin 429 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 17 bin 620 şahıs gözaltına alındı, 9 bin 877 şahıs ise tutuklandı. Çocuklarımızı hedef alan çevrim içi müstehcenlik ve taciz suçlarına yönelik bin 703 operasyonda 3 bin 571 şahıs gözaltına alındı, 714 şahıs tutuklandı. Siber alanda terörle iltisaklı faaliyetlere ilişkin çalışmalarda ise 2 bin 845 şahıs gözaltına alındı, 170 şahıs tutuklandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında 74 milyar lira değerinde para ve mal varlığına el konuldu. Ayrıca 92 bin 606 sosyal medya hesabına, 78 bin 683 yasa dışı bahis sitesine ve 46 bin 619 internet sayfasına erişim engellendi" açıklamasında bulundu.

"2026 YILININ İLK ON AYINDA 440 SİLAH, 74 BİN 503 MÜHİMMAT VE 21 TON 66 KİLOGRAM PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRDİK"

Örgütsel yapıları bütün unsurlarıyla etkisiz hale getirmeyi hedeflediklerinin de altının çizen Çiftçi, "2026 yılının ilk on ayında yürüttüğümüz arazi arama ve tarama faaliyetlerinde; 440 silah, 74 bin 503 mühimmat ve 21 ton 66 kilogram patlayıcı madde ele geçirdik. Aynı dönemde 204 örgüt mensubu teslim oldu. FETÖ'ye yönelik 2 bin 465 operasyonda bin 336 şahıs, dini istismar eden diğer terör örgütlerine yönelik 2 bin 6 operasyonda 956 şahıs tutuklandı. DHKP/C, MLKP ve diğer sol terör örgütlerine yönelik 752 operasyonda ise 438 şahıs tutuklandı. Terörizmin finansmanına yönelik 353 operasyonda 380 şahıs tutuklandı, 342 milyon 223 bin lira ele geçirdik" bilgisi paylaştı.

"KAZALARIN ÜLKE EKONOMİSİNE DOĞRUDAN VE DOLAYLI MALİYETİ DE YILLIK YAKLAŞIK 28 MİLYAR DOLARDIR"

Bakan Çiftçi, trafik güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalarda önceliklerinin insan hayatını korumak olduğunu vurgulayarak, "Kazaların ailelerimizde bıraktığı derin acının yanında, ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı maliyeti de yıllık yaklaşık 28 milyar dolardır. Gazi Meclisimizin insan hayatını koruma sorumluluğuyla kabul ettiği kanun değişikliği, trafik güvenliği mücadelemize önemli bir güç kazandırmıştır. Bu düzenlemeye katkı sunan bütün milletvekillerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kanun değişikliği sonrasındaki 27 Şubat-31 Ekim 2026 dönemini, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda; denetlenen araç sayısı yüzde 9,8 artarken, işlem yapılan araç sayısı yüzde 20,6 azalmıştır. Makas atma ihlalleri yüzde 93,6, dur ihtarına uymama yüzde 53,1, hız ihlalleri yüzde 34,2, cep telefonu kullanımı ihlalleri yüzde 23,2, alkollü araç kullanma yüzde 16,6 ve kırmızı ışık ihlalleri yüzde 9,6 azalmıştır. Aynı dönemde ölümlü kazalar yüzde 16,5 azalmış, kaza yerindeki can kayıpları ise yüzde 14,7 azalarak bin 833'ten bin 563'e gerilemiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Motosiklet güvenliğini de özel bir dikkatle ele alıklarını ifade eden Çiftçi, motosiklet güvenliğine yönelik çalışmalar kapsamında kazaların azaltılması ve sürücü güvenliğinin artırılması amacıyla farkındalık kampanyaları, denetimler, sürücü eğitimleri ve mevzuat çalışmalarını kapsayan 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı'nın yürütüldüğünü belirtti.

"ÜLKEMİZDE 2 MİLYON 197 BİN 464 GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ BULUNMAKTADIR"

Çiftçi, Türkiye'nin göç yönetimi ve düzensiz göçle mücadele çalışmalarına ilişkin, "31 Ekim itibarıyla ülkemizde 2 milyon 197 bin 464 geçici koruma altındaki Suriyeli, bir milyon 286 bin 938 ikamet izni sahibi ve 128 bin 217 uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi bulunmaktadır. Suriye'de oluşan yeni şartlarla birlikte, 9 Aralık 2024'ten 31 Ekim 2026'ya kadar 775 bin 389 Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkesine dönmüştür. Böylelikle toplam geri dönüş sayısı bir milyon 515 bin 392'ye ulaşmıştır. Yılın ilk on ayında 61 bin 447 düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellenmiş, 74 bin 46 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir. Göçmen kaçakçılığına yönelik 5 bin 928 operasyonda 3 bin 372 şahıs tutuklanmıştır. 81 ilimizdeki 200 mobil göç aracıyla 3 milyon 37 bin 59 kişinin sorgulamasını gerçekleştirdik. Kontrollerde düzensiz göçmen tespit oranı, 2024'te yüzde 4,3 iken 2026'nın ilk on ayında yüzde 1,3'e düşmüştür. Denizlerimizde de insan hayatını koruma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Sahil Güvenliğimiz, Mavi Vatanımızda yılın ilk on ayında 304'ü çocuk olmak üzere 2 bin 178 insanın hayatını kurtarmıştır" dedi.

"DEPREM BÖLGESİNE AKTARDIĞIMIZ YARDIM TUTARI 180 MİLYAR 59 MİLYON LİRAYI AŞTI"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ülkece 'asrın dayanışmasını' ortaya koyduklarını ifade eden Çiftçi, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bölgeye aktardığımız yardım tutarı 180 milyar 59 milyon lirayı aştı. Kalıcı konutların inşası ve temel altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesi için AFAD Başkanlığımız aracılığıyla ilgili kurumlara bir trilyon 926 milyar lirayı aşan ödenek aktarılmıştır. Enkazın hacim itibarıyla yüzde 97'sini kaldırdık. Kalan yüzde 3'lük kısmın kaldırılması için idari ve adli soruşturmaların tamamlanması beklenmektedir. 31 Ekim 2026 itibarıyla 433 bin 667 konut ve 21 bin 690 iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün kurası çekilerek anahtarları vatandaşımıza teslim edilmiştir. 1 Ocak-31 Ekim 2026 arasında 137 bin 57 afet ve acil durum meydana geldi. Ekiplerimizin hazırlık ve müdahale kapasitesini sürekli güçlendiriyoruz. Arama/kurtarma kadromuzu yeni katılan bin 33 arkadaşımızla 4 bin 494 personele yükselttik. Kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında arama-kurtarma personeli kapasitemiz 174 bin 698'e ulaştı."

Çiftçi, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarının sürdüğünü belirterek, 7 Ekim 2023'ten bu yana 14 uçak ve 21 gemiyle 111 bin 900 ton yardım malzemesi gönderildiğini, yardımların toplam maliyetinin 183 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

"BU ÇAĞRILARIN 31,2 MİLYONU VAKAYA DÖNÜŞTÜ"

Bakan Çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkezlerimizde, yılın ilk on ayında 76,1 milyon çağrıyı karşıladıklarını dile getirerek, "Bu çağrıların 31,2 milyonu vakaya dönüştü. Ortalama cevaplama süremizi 2,35 saniyeye indirdik. Hayat 112 Acil uygulamasıyla konum, fotoğraf ve videoları doğrudan alıyor, ekiplerimizi doğru noktaya hızla yönlendiriyoruz. Bir milyon 53 bin kez indirilen 'Hayat 112 Acil' uygulaması üzerinden 40 bin 507 ihbar, 28 bin 650 fotoğraf ve video iletildi. Vatandaşlarımızı, 'Hayat 112 Acil' uygulamasını telefonlarına indirmeye davet ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon, Bakan Çiftçi'nin sunumunun ardından milletvekillerinin konuşmalarıyla devam etti.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör