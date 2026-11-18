İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, suçun mekânının, yönteminin ve araçlarının değiştiğini belirterek sokakta karşılaşılan tehditlerin dijital ortama taşınmaya başladığını ifade etti.

"Yeni nesil suç örgütleri de burada palazlanıyor" diyen Çiftçi, "Bu yapılara ait dijital izleri, para hareketlerini ve örgütsel bağlantıları birlikte inceliyor, yerli ve milli yazılımlarımızı, yapay zekâyı ve uzman personelimizin tecrübesini buluşturuyoruz" diye konuştu.Terörün, milletin canına kastettiğini, kardeşliğini hedef aldığını, kalkınmaya ağır bedeller yüklediğini dile getiren Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını aktardı.

ONURLU VE GÜVENLİ GERİ DÖNÜŞ

Göçü insani, vicdani ve hukuki sorumluluklarla Türkiye'nin güvenliğini gözeterek yönettiklerini anlatan Çiftçi, mazluma sahip çıkan anlayışla insan onurunu koruduklarını, kamu düzeninden taviz vermediklerini anlattı. Çiftçi, "31 Ekim 2026 itibarıyla ülkemizde 2 milyon 197 bin 464 geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 286 bin 938 ikamet izni sahibi ve 128 bin 217 uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi bulunmaktadır. Suriye'de oluşan yeni şartlarla birlikte, 9 Aralık 2024'ten 31 Ekim 2026'ya kadar 775 bin 389 Suriyeli, gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkesine dönmüştür. Böylelikle toplam geri dönüş sayısı 1 milyon 515 bin 392'ye ulaşmıştır" dedi.

POLİSE FAZLA MESAİ ÜCRETİ GELİYOR

Komisyonda milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Bakan Çiftçi, emniyet teşkilatında yeni personel kanunu ve başkanlık modeli için çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirdi. Polislerin görev yoğunluğu ve karşı karşıya kaldıkları riskler dikkate alınarak ilave yan ödemelerin planlandığını belirten Çiftçi, istirahat günlerinde göreve çağrılan personele fazla çalışma ücreti verilmesinin de gündemlerinde olduğunu söyledi.