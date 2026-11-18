Bahçeli’ye iki sürpriz ziyaret
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Meclis'te önce Adalet Bakanı Akın Gürlek, ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile ayrı ayrı görüştü. Bahçeli'nin, Bakan Gürlek'i kabulü yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Bahçeli dün ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu'na 2027 yılı bütçesini sunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile de bir araya geldi. 5 dakika kadar süren ziyarette Çiftçi'nin Bahçeli'ye geçtiğimiz günlerde vefat eden kız kardeşi Serpil Bahçeli için taziyede bulunduğu bildirildi.