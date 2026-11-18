Singapur ve Filipinler programı kapsamında uluslararası toplantılara katılan ve farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla peş peşe görüşmeler gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile politikalarından çocukların korunmasına uzanan alanlarda yeni iş birlikleri için temaslarda bulundu.

İlk olarak Singapur'da Asya Aile Konferansı'na katılan Göktaş, burada Türkiye'nin "Aile Yılı" ve "Aile ve Nüfus On Yılı" çalışmalarını anlattı. İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Aile ve Nüfus On Yılı ilan edilmesine yönelik çalışmalara öncülük ettiklerini aktaran Göktaş, Singapur ile önümüzdeki iki yılın önceliklerini belirleyen faaliyet planına imza attı.

Göktaş, Türkiye'nin çocukları dijital dünyadaki risklerden korumaya yönelik uygulamalarını da uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Bakan Göktaş'ın Filipinler programında da çocukların korunması ve şiddetle mücadele öne çıktı. 60'tan fazla ülkeden bakanın katıldığı uluslararası konferansta Türkiye'nin koruyucu aile modelini ve çocuklara yönelik hizmetlerini tanıtan Göktaş, modelin uluslararası alanda gördüğü ilgiyi de paylaştı.

Burada, çocukların her türlü şiddetten korunması ve psikososyal destek hizmetlerinin güçlendirilmesi için yeni iş birliği imkanları ele alındı.

Filipinler'deki temaslarını ikili görüşmelerle sürdüren Göktaş, Lübnan Sosyal İşler Bakanı Haneen Sayed ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında sosyal hizmetler alanında iş birliği mutabakatı imzalandı.

Göktaş, Filipinler programı kapsamında Fas, Slovenya ve Gine-Bissau'dan mevkidaşlarıyla da görüştü. Aile, kadın, çocuk ve sosyal hizmetler alanındaki iş birliği imkanlarının değerlendirildiği temaslarla Türkiye'nin aile ve çocuk diplomasisi Güneydoğu Asya'dan farklı ülkelere uzandı.