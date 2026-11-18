Son dakika! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mekke Anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Güler, anlaşmayı önemli ve tarihi bir adım olarak niteledi.

Bakan Güler, "Mekke Anlaşması bölgede barışın güçlendirilmesine yönelik önemli ve tarihi bir adım. Mekke anlaşmasıyla uluslararası barış ve istikrara katkı sağlanılması hedefleniyor" dedi.