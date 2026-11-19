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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan sahte yardım mesajlarına karşı uyarı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan sahte yardım mesajlarına karşı uyarı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakanlığın ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının adı kullanılarak sosyal yardım vaadiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlığımız ve vakıflarımız, SMS, WhatsApp veya sosyal medya üzerinden bağlantı göndermez, sizden T.C. kimlik numarası, e-Devlet şifresi, kart bilgisi ya da doğrulama kodu istemez.” ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 18:38

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile Bakanlığın adları kullanılarak "destek ödemesi", "bayram yardımı", "ev hanımlarına destek", "evlilik kredisi" gibi vaatlerle sahte mesaj ve bağlantıların paylaşıldığı, telefon aramalarının gerçekleştiği belirtildi.

Sosyal yardım başvurularının yalnızca e-Devlet "turkiye.gov.tr", Bakanlığın resmi internet sitesi "aile.gov.tr" veya ikamet edilen yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığıyla yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bakanlığımız ve vakıflarımız, SMS, WhatsApp veya sosyal medya üzerinden bağlantı göndermez, sizden T.C. kimlik numarası, e-Devlet şifresi, kart bilgisi ya da doğrulama kodu istemez.