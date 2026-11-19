Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Biz bundan 25 sene önce sokağın, çarşının, pazarın sesi olarak kurulmuş bir partiyiz. AK Parti milletin içinde, arasında siyasetini yapmıştır. Sokakla, çarşıyla bağımız hiçbir zaman kopmadı. AK Parti olarak milletimizin emrindeyiz. Biz de kimse milletle bağını koparmaz, buraya gökten zembille inmedik. Milletin sinesinden çıktık. Biz vatandaşlarımızla aramıza vasıtalar koymayız. Milletimizin derdini aracılardan öğrenenlerden değiliz. İçeriden ya da dışardan gelen her yapıcı tenkit, başımızın üzerindedir. Çünkü bizi bugünlere diğer vasıflarımızla birlikte istişare kültürümüz ve özgür tenkit kültürü getirmiştir.

"BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI HER SANİYE UYANIK OLACAĞIZ"

Güncel meseleler üzerinden oraya buraya kılıç sallayıp kendi hesaplarını görmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bizi birbirimize düşürmeye, aramıza fitne sokmaya heveslenenlere karşı her an her saniye uyanık olacağız. AK Kadrolar olarak en büyük gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir. En güçlü dayanağımız kardeşlik hukukumuzdur.

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"MİLLETİN ARASINDAYIZ"

İlçe yönetim kurulu üyemizden Cumhurbaşkanına, belediye başkanından milletvekiline ve bakanına kadar hiçbir arkadaşımız milletle irtibatını koparamaz, milletin sesine kulak tıkayamaz. Biz Kaf Dağı'nın zirvesinden siyaset yapanları indirdik, milletin arasındayız, oradan da kimse bizi koparamaz. Dedikodu, fısıltı, vesvese, tecessüs, zan, bühtan, bunlar bizden beridir. Biz de bunlardan beriyiz, uzağız. Bizim bunları ayıracak ne vaktimiz, ne enerjimiz ne de böyle bir lüksümüz var.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terörsüz Türkiye sürecini hedefine ulaştırmakta kararlıyız. Bu sürece takoz koyanlar milletin vicdanında mahkum olacaktır. Türkiye en çetrefil sorunlarından birini çözmeye bu kadar yaklaşmışken hiç kimsenin kişisel hesaplarla hareket etme lüksü yoktur.