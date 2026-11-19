Son dakika | Türkiye'den Schengen vize süreçleri için dikkat çeken adım
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcileri ve AB Delegasyonu ile Avrupa Komisyonu yetkilileri ile bir araya geldi. Türkiye, AB'den Schengen vize süreçlerini gözden geçirmesini istedi.
Son dakika! Türkiye'den Schengen vize süreçleri için dikkat çeken bir adım geldi.
Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcileri ve AB Delegasyonu ile Avrupa Komisyonu yetkilileri ile bir araya geldi. Türkiye, AB'den Schengen vize süreçlerini gözden geçirmesini istedi.