"HALKIMIZ VE KAMUOYU ZERRE KADAR İTİBAR ETMEDİ"

Özlale'nin açıklamalarının halk ve kamuoyu nezdinde herhangi bir karşılık bulmadığını belirten Bakan Bolat, "7 ve 8 Ekim'de yaptığımız açıklamalardan bu yana, saygıdeğer halkımız ve kamuoyumuz sizin bu iftiranıza zerre kadar itibar etmedi. 4 Kasım günü, Ticaret Bakanlığımızın bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 10 saatlik oturum boyunca karşımda bu konuda tek bir kelime dahi sarf edemediniz. Çünkü yalan söylediğinizi ve algı, çarpıtma peşinde olduğunuzu biliyordunuz."

"İFTİRALARI AYNI GECE ÇÜRÜTTÜM"

Bakan Bolat, şöyle devam etti: "7 Ekim akşamı, operasyon öncesinde gerçekte bir SUKUK kira sertifikası olan tasarruf hesabımı kapattığım ve 400 milyon lira yatırıp 800 milyon lira çektiğim yönündeki iftirayı aynı gece net bir şekilde çürüttüm.

Ertesi gün, 8 Ekim'de ise siz MKK kayıtlarına dayanarak 170 milyon lira çektiğim yönünde kamuoyunu yanıltıcı bir iftirada daha bulundunuz. Söz konusu tutarın, kira sertifikalarının vade sonu tahsilatları ile yeniden alım işlemlerinin mükerrer biçimde tekrar tekrar toplanmasından kaynaklandığını teknik açıklamamızla ortaya koyduk. Olmayan 170 milyon liranın hesabımdan çekildiğini gösteren tek bir banka dekontu ortaya koymanız için size hodri meydan dedim. Yine sesiniz çıkmadı. Çünkü işlem hacmini, hesaptan çekilen para veya elde edilen kazanç olarak göstermeniz açık bir çarpıtmaydı. Bugün yine kelime ve rakam cambazlığı yapıyorsunuz.

"TASARRUFUN KAYNAĞI BELLİDİR"

43 yıllık üst düzey yöneticilik ve Başkanlık görevlerim boyunca elde ettiğim helal ve tertemiz tasarrufumun kaynağı bellidir. Mal varlığı bildirimlerim devletimizin ilgili kurumlarında zaten mevcuttur. Ayrıca bu bilgiler, ilgili kamu mali denetim kuruluşlarının kayıtlarında, denetiminde, ve kanuni mal varlığı bildirimlerimde yer almaktadır. Devletimizin 16 Eylül 2026 tarihinden bu yana yürüttüğü soruşturmaların konusu, bazı hisse senetlerinde hukuka aykırı işlemler gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve bu işlemler yoluyla haksız ve fahiş kazançlar elde edilip edilmediği, ve bu konuda kimlerin suç ortaklığı yaptıklarının adli merciler tarafından soruşturulmasına ilişkindir.

Bu süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatları ve yakın takibi doğrultusunda; hiçbir şüpheye, tereddüde ve haksızlığa mahal bırakmayacak şekilde, hukukun üstünlüğü, tarafsızlık ve adalet ilkeleri çerçevesinde son derece hassasiyetle yürütülmektedir. Devletimizin adli mercilerinin, ve ilgili denetim kurumlarının titizlikle yürüttüğü bu sürecin, tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa hukuka aykırı işlemlerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin ortaya çıkarılması esastır.

Soruşturmaların başlatıldığı 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Türkiye'de ilgili mevzuata uygun olarak kurulmuş 2.886 yatırım fonu ve bu fonlarda tasarruflarını değerlendiren yaklaşık 5,9 milyon yatırımcı bulunmaktaydı. Ancak bir yatırım fonunda tasarruf sahibi olmak, eğer kanunsuz veya haksız bir eylem yoksa, o fonla ilgili sonradan ortaya çıkan soruşturmaların tarafı olmak anlamına gelmez. SUKUK kira sertifikası ise, mevzuatla düzenlenmiş, hukuken meşru bir kira sertifikası niteliğindedir.

Şahsıma ait kira sertifikası işleminin, somut ve hukuken geçerli herhangi bir delil ortaya konulmaksızın söz konusu soruşturmalarla ilişkilendirmeye çalışmanız, sadece haysiyet cellatlığıdır. Çamurunuzun, iftiranızın bize yapışamayacağını, ancak size yakıştığını hala anlamamış görünüyorsunuz. Şahsıma yönelik gerçek dışı isnatlar nedeniyle ilgili kişiler ve sizin hakkınızda suç duyurularında bulunulmuş ve manevi tazminat davaları açılmıştır. Ayrıca iddia olunan kişisel mali verileri ele geçirme hususunun kimler tarafından, hangi kaynaktan ve hangi hukuki yetkiye dayanılarak elde edildiği ve kamuoyuna açıklanma biçiminin hukuka uygunluğu da yargısal denetim kapsamında şahsınıza mutlaka sorulacaktır. Bu hususlara ilişkin bütün hukuki haklarımızı sonuna kadar yüce Türk adaleti önünde savunacağız."