Somuncu Baba vefatının 614'üncü yılında Aksaray'da anıldı
Türk-İslam kültüründe önemli bir isim olan Somuncu Baba, vefatının 614’üncü yıl dönümünde Aksaray’da düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaş odaklı kamu hizmetinin önemine dikkat çekerken, Necmeddin Bilal Erdoğan da gençlere seslenerek, “İlham alacağımız insanlar bu toprakları bize vatan yapanlar olsun” dedi.
Anadolu'da Türk-İslam kültüründe önemli bir yeri olan Şeyh Hamid-i Veli adıyla da bilinen Somuncu Baba'nın, vefatının 614'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 'Ruzi Vuslat-Kavuşma Günü' töreniyle anıldı.
Törene, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı.
"İLHAM ALACAĞIMIZ İNSANLAR BU TOPRAKLARA GÖZ DİKENLER OLMASIN"
Törende gençlere seslenen Necmettin Bilal Erdoğan şunları söyledi:
"Pırıl pırıl gençlerimizi görünce ben şunu düşünüyorum. Bizler yetişkinler olarak eğer üzerimize düşeni yapabilirsek, çalışkanlığımızla, doğruluğumuzla, güvenirliğimizle, ahlakımızla, çocuklara halimiz ile örnek olabilirsek, bugünün çocukları evelallah bizleri geçer. İnşallah Aksaray'ımız da Somuncu Baba gibi isimlerin hakkıyla tanınmasına vesile olsun. İnşallah okullarımızdaki çocuklar bu vesileyle Aksaray'ın yanı başındaki Mevlana hazretlerini, Hacı Bektaşi Veli hazretlerini, Seyit Burhanettin hazretlerini ve onların ilham aldığı veya yetiştirdiği Akşemseddin, Molla Fenari, Hacı Bayram Veli gibi isimleri de hakkıyla bilsinler. İlham alacağımız insanlar bu toprakları bize vatan yapanlar olsun. İlham alacağımız insanlar bu topraklara göz dikenler olmasın. Evelallah bize yeniden Mehmet Akif'in dediği 'göğsünde iman dolu serhaddi olan' bir nesil lazım. Dolayısıyla o nesli yetiştirmek için çalışanlardan Allah razı olsun."