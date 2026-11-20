"İLHAM ALACAĞIMIZ İNSANLAR BU TOPRAKLARA GÖZ DİKENLER OLMASIN"

Törende gençlere seslenen Necmettin Bilal Erdoğan şunları söyledi:

"Pırıl pırıl gençlerimizi görünce ben şunu düşünüyorum. Bizler yetişkinler olarak eğer üzerimize düşeni yapabilirsek, çalışkanlığımızla, doğruluğumuzla, güvenirliğimizle, ahlakımızla, çocuklara halimiz ile örnek olabilirsek, bugünün çocukları evelallah bizleri geçer. İnşallah Aksaray'ımız da Somuncu Baba gibi isimlerin hakkıyla tanınmasına vesile olsun. İnşallah okullarımızdaki çocuklar bu vesileyle Aksaray'ın yanı başındaki Mevlana hazretlerini, Hacı Bektaşi Veli hazretlerini, Seyit Burhanettin hazretlerini ve onların ilham aldığı veya yetiştirdiği Akşemseddin, Molla Fenari, Hacı Bayram Veli gibi isimleri de hakkıyla bilsinler. İlham alacağımız insanlar bu toprakları bize vatan yapanlar olsun. İlham alacağımız insanlar bu topraklara göz dikenler olmasın. Evelallah bize yeniden Mehmet Akif'in dediği 'göğsünde iman dolu serhaddi olan' bir nesil lazım. Dolayısıyla o nesli yetiştirmek için çalışanlardan Allah razı olsun."