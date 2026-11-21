Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni"nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sizlerin de iyi bildiği şu gerçeği tekrar ifade etmek isterim, toplumları ve devletleri güçlü kılan adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem yaşama imkanı bulamaz. Toplumun bütün kesimlerine güven veren, doğru, adil ve etkili işleyen bir yargı sistemi, toplumsal huzur ve barışın anahtarıdır. Yeni Adalet Saraylarının inşasını mevcut Adalet binalarının teknik ve fiziki koşullarının iyileştirilmesini bu bakımdan çok önemli görüyoruz. Hükümetlerimiz döneminde adliyelerimizi teknolojik araç ve ekipmanlarla güçlendirdik.

AHaber CANLI YAYIN