DEM Parti Heyeti Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gitti

Terörsüz Türkiye süreci kararlılıkla ilerliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde, Meclis'te kurulacak izleme komisyonuna ilişkin açıklamaya yapmış ve "Önümüzdeki en kısa süre içerisinde komisyon çalışmalarına başlayacaktır" demişti.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol bugün; Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

Terörsüz Türkiye’de taviz yok



