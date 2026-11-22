Terörsüz Türkiye süreci devam ederken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi valilerle süreci masaya yatırdı. Tunceli'de düzenlenen toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tunceli, Bayburt, Şanlıurfa, Erzincan, Malatya, Erzurum, Elazığ, Adıyaman valileri, il jandarma komutanları ile il emniyet müdürleri katıldı.

SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK

Tunceli'de yapılan toplantı öncesi açıklama yapan Çiftçi, "Terörün kalıcı biçimde sona ermesi, milletimizin yarım asırdır ödediği ağır bedelin ardından çocuklarımıza karşı taşıdığımız bir sorumluluktur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hassasiyetini her aşamada gözeteceğiz. En büyük arzumuz, memleketimizin hiçbir köşesinde bir annenin daha evlat acısıyla sınanmaması, hiçbir çocuğun terörün gölgesinde büyümemesidir" dedi.

TESPİT, TAKİP, TASFİYE

Terörsüz Türkiye sürecinin siyasi ve hukuki boyuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi yön verirken İçişleri Bakanlığı olarak sahadaki sorumluluklarını kısaca "3T" diye ifade ettiklerini ve üç kademeli bir güvenlik anlayışıyla yerine getirdiklerini kaydetti. Çiftçi şunları dile getirdi:

Bunun ilk adımı tespit, ikinci adımı takip, üçüncü adımı ise tasfiyedir. Bu doğrultuda, sürecin sınırlarımız içindeki seyriyle, sınırlarımızın ötesindeki gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Her açıklamayı, her taahhüdü ve sahaya yansıyan her adımı dikkatle takip edeceğiz. Örgütsel tasfiye ve silah bırakmaya ilişkin beyanların fiilî karşılığını, titizlikle teyit edeceğiz.

Sınırlarımızın ötesinde ortaya çıkan bir gelişmenin illerimizde doğurabileceği sonuçları zamanında değerlendirecek, teyit edilmiş bilgiyi gecikmeden paylaşacak ve kurumlarımız arasında eş güdümü arttıracağız. İçeride huzurunu kalıcı kılan, insanının devlete güvenini kuvvetlendiren bir Türkiye, bölgesinde de daha güçlü söz söyleyecektir. Atılan her adımda, devlet ciddiyetini, milletimizin hassasiyetlerini ve ülkemizin uzun vadeli menfaatlerini gözeteceğiz.

Terörün baskısından kurtulan hiçbir mahallede organize suç örgütlerinin korku salmasına, uyuşturucu tacirlerinin gençlerimize musallat olmasına fırsat vermeyeceğiz.

SAHADA OLACAĞIZ

Dolandırıcılığa, hırsızlığa ve uyuşturucuya karşı mücadelemizi yoğunlaştıracağız. Vatandaşımızın evinde, iş yerinde, çarşıda ve sokakta huzur içinde yaşaması, bu sürecin günlük hayattaki en somut kazanımı olmalıdır. Bunun için sahaya daha fazla basacağız. Hangi mahallede hangi suçun arttığını, kimlerin mağdur olduğunu, aynı sorunların nerede tekrarlandığını bileceğiz. Emniyetimiz, jandarmamız ve ilgili bütün kurumlarımız valilerimizin koordinasyonunda çalışacak.