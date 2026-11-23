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Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Gözler Beştepe’de: Masada asgari ücret ve emekli zammı var

Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Gözler Beştepe’de: Masada asgari ücret ve emekli zammı var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, iki haftalık bir aranın ardından toplanacak olan Kabine'nin en önemli başlığı ekonomi olacak. İç ve dış politikaya dair hayati konuların görüşüleceği zirvede; asgari ücret düzenlemesi, emekli aylıklarındaki artışlar ve kamuoyunun gündemindeki fon soruşturması masaya yatırılacak. Ayrıca "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamındaki son durum ve başta Gazze olmak üzere dış politikadaki sıcak gelişmeler detaylıca analiz edilecek.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 09:19 Son Güncelleme: 23 Kasım 2026 09:34

Türkiye gündeminin kalbi Beştepe'de atıyor. İki haftalık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi; milyonların merakla beklediği asgari ücret ve emekli zammından, fon soruşturmasına ve Orta Doğu'daki sıcak çatışmalara kadar uzanan son dönemin en yoğun gündemiyle toplanıyor.

MAAŞ İYİLEŞTİRMELERİ MASAYA YATIRILIYOR Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücret ve emekli aylıklarına yönelik iyileştirme çalışmaları Kabine'nin birincil maddeleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde emeklilerle ilgili sürece dair konuşan Başkan Erdoğan, 17 milyonu geçen tüm emeklileri kapsayacak düzenlemenin, meclisin de desteğiyle yılbaşından önce hayata geçirileceğinin altını çizmişti. Başkan Erdoğan, emekliler için verilen bu "yılbaşından önce" takviminin asgari ücret için de geçerli olup olmayacağı yönündeki bir soruya ise "İnşallah" diyerek yanıt vermişti.