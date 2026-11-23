İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzon Düzköy Belediye Başkanımız Selim Çelenk'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve kıymetli Düzköylü hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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