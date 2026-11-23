SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e 'COP31' yanıtı: Sizin gibi birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin

Son dakika... Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, COP31 üzerinden hükümeti ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u hedef aldı. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Özgür Özel'e çok net ve anlamlı bir yanıt verdi.

"TÜRKİYE TAVİZ VERECEK BİR ÜLKE DEĞİL"

Bakan Kurum, "Özgür bey milli menfaatin, duruşun ne olduğunu bilmediğiniz için anlamanızı beklemiyoruz. Anlatmak için de sözümüzü boşa harcamayacağız. Sadece şunu bilin: Türkiye "dayatmalarla" duruşundan taviz verecek bir ülke değildir!" dedi.

Bakan Kurum, "Bizden de sizin gibi, birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin. Olmadık, olmayacağız." ifadelerini kullandı.