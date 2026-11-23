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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecini ilmek ilmek dokuyarak ilerlediklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "Herhangi bir yol kazası yaşanmaması için çalışıyoruz. Sürece yönelik sabotaj girişimlerini engelledik. Ülkemizin kaybetmeye artık tahammülü kalmadı." dedi.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 18:20 Son Güncelleme: 23 Kasım 2026 18:53

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, önemli konuların masaya yatırıldığı kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar: "TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEKTE KARARLIYIZ" Bazı muhalefet aktörleri şov peşinde koşmak dışında hiçbir şey yapmıyor, politika üretmiyor. Plan ve proje üretemeyen bu muhalefetin notunu milletimizin bütçe görüşmelerine bakarak vereceğine inanıyorum. Pek çok engel istikrar ve güvenle aşıldı.

Bugüne kadar nice teşebbüsü püskürttük. Türkiye'yi büyütmekte kararlıyız. Envantere insansız savaş uçağı katan ilk ülkeyiz. Milletimize bu gururu yaşatan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Bunlar sadece birer başlangıç. İnşallah çok daha gelişmişini ve güçlüsünü de yapacağız. Vizyonsuzlara aldırmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ülkenin en büyük güvencesi Cumhur İttifakı. Hedefimiz tam bağımsız Türkiye.