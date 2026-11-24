İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , Moğolistan'ın Ankara Büyükelçiliğince bir otelde düzenlenen "Moğolistan Milli Günü" etkinliğine katıldı. Burada konuşan Çiftçi, Moğol halkının Cumhuriyet Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü tebrik ederek, Moğolistan'ın barış, istikrar ve refah içinde nice yıllara ulaşmasını diledi. Türkiye ile Moğolistan arasındaki bağların, diplomatik ilişkilerin ötesinde, yüzyıllar öncesine dayandığını belirten Çiftçi, "Orhun Vadisi'nde yükselen yazıtlar bu ortak geçmişin bugün hala ayakta duran tanıklarıdır. Söz konusu köklü miras bugün de dostluğumuza ve işbirliğimize güç ve ivme kazandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, bu yıl iki ülkenin diplomatik ilişki tesisinin 57'nci yıl dönümünün kutlandığını, bu süreçte ilişkilerin karşılıklı güven ve saygı temelinde istikrarlı şekilde geliştiğini dile getirerek, "Türkiye, Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde, gönül coğrafyasıyla kucaklaşmayı dış politikasının temel önceliklerinden biri haline getirmiştir. Bu irade doğrultusunda, devletlerimiz arasındaki karşılıklı güveni pekiştiriyor, ticaretimizi arttırmak ve karşılıklı yatırımları teşvik etmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Moğolistan'ın 2011'de Türkiye'yi 3. komşu olarak ilan etmesinin önemli bir dönüm noktası olduğuna değinen Çiftçi, bu kararın ileri görüşlü bir stratejik vizyonun ifadesi olarak iki ülke arasındaki yakınlığı yeni bir boyuta taşıdığını vurguladı. Çiftçi, 2025'te Moğolistan'dan Türkiye'ye 21 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşen ilk ziyaret ve bu kapsamda ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinin de bir diğer dönüm noktası olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: "Bugün hedefimiz açıktır. Tarihten gelen dostluğumuzun yardımıyla bu güçlü ilişkiyi siyasi diyalogdan ekonomiye, eğitimden kültüre kadar her alanda daha da derinleştirmek ve ileriye taşımaktır. Her iki ülkede de bu yönde güçlü bir siyasi iradenin bulunması bizler için büyük bir memnuniyet kaynağıdır.