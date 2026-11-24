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Eskişehir'deki helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

Eskişehir'deki helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

Eskişehir'de meydana gelen olayda, AS-532 tipi askeri helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde bulunan 5 askerimiz şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan kaza sonrası başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasi isimlerden taziye mesajları geldi.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 22:07 Son Güncelleme: 24 Kasım 2026 22:28

Eskişehir'den eğitim amacıyla havalanan AS-532 tipi askeri helikopter, saat 19.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde kaza kırıma uğradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, helikopterde bulunan 5 askerimiz şehit oldu. Yaşanan elim kaza sonrası siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI Başkan Erdoğan şunları kaydetti: Eskişehir'de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde 5 askerimizin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta değerli ailelerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları âli olsun.

ÖMER ÇELİK: "SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı: "Acımız büyük. Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz."