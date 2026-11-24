Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmenlere Saygı Gecesi" programında konuşuyor...

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Öğretmenler Günü vesilesi ile sizleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Öğrencilerine kimi zaman anne merhameti, kimi zaman baba şefkati ile yanaşan tüm öğretmenlerimize selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.

Şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ı, Ayla Kara hocamızı vazifelerini ifa ederken son nefesini veren tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatacağımızı burada bir kez daha ifade ediyorum.

Emekli öğretmenlerimizin her birine sağlıklı, huzurlu ve bereketli ölmürler diliyorum. Öğretmen bilendir. Bildiklerini öğretendir. Aynı zamanda terbiye edendir. Öğretmen kendisine emanet edilen talebeyi bir nakkaş gibi incelikle eğitip geleceği inşa eden kişi demektir."

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör