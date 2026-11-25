İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek, 'Yerel Yönetimler ve Mülki İdare' dersi kapsamında mesleki tecrübelerini paylaştı.

Bakan Çiftçi'nin de mezunu olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 26 yıl sonra ilk kez bir İçişleri Bakanı öğrencilerle bir araya gelirken, etkinliğin moderatörlüğünü ise Çiftçi'nin öğrencilik yıllarındaki hocası Prof. Dr. Ruşen Keleş üstlendi. Programa ayrıca, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Özer ve akademisyenler katılım gösterdi. Bakan Çiftçi, programın sonunda öğrencilerle soru-cevap gerçekleştirdi.

'İNSAN HAYALLERLE YAŞAR HATIRALARLA YAŞLANIR'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1990-1995 yılları arasında Mülkiye'de öğrenim gördüğünü belirterek, "Güzel yıllarımız geçti bu sıralarda. İşte şimdi 30-35 yıl öncesini hatırlamış oldum. Güzel bir söz var; 'İnsan hayallerle yaşar, hatıralarla yaşlanır.' Demek ki hatıralara dönünce bir yandan yaşlandığımızı da hatırlamış oluyoruz, görmüş oluyoruz. Bugün sizlerle Mülkiye yıllarında yaşadıklarımı, öğrencilik hatıralarından bazılarını, yine kaymakamlık ve valilik dönemlerindeki bazı tecrübelerimi, bilgilerimi politik bir şekilde değil, apolitik şekilde, bir söyleşi tarzında, sohbet şeklinde paylaşmak istiyorum" dedi.

'VALİ RECEP YAZICIOĞLU GELİRDİ'

Öğrencilik yıllarında Prof. Dr. Ruşen Keleş'in, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nu her yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne davet ettiğini anlatan Çiftçi, "O da gelirdi, bir derse girerdi. Ceketini falan da çıkarırdı, onun öyle bir tarzı vardı. Heyecanla da anlatırdı. Bizim de hoşumuza giderdi o dönemlerde. Bir valiyi görmek bizim açımızdan da farklı bir tecrübeydi. Ben ne kadar kıymetli olduğunu daha sonradan anladım. Çünkü Siyasal'a girdiğimiz zaman, özellikle de Kamu Yönetimi Bölümü'ne girenler kaymakamlık, valilik idealiyle, aşkıyla bu bölüme giriyorlar ve okuyorlar. Bizim de idealimiz o şekildeydi" ifadelerini kullandı.

'DERSLERDE ANLATILANLARLA İKTİFA ETMEMELİYİZ'

Mülkiye'de aldığı eğitimin kendisine yalnızca ders bilgisini değil, kendini sürekli geliştirme anlayışını da kazandırdığını vurgulayan Bakan Çiftçi, "O zaman anladım ki kitapta yazılanlar veya hocalarımızın anlattıkları bize asgari düzeyde bir şeyler öğretiyor. Bizim de onun üzerine kendimizin bir şeyler ilave etmesi gerekiyor. Yani sadece derslerde anlatılanlarla, notlarla, okuduklarımızla iktifa etmemeliyiz. Kendimizi bu manada daha da geliştirmeliyiz. O, aklımda kalan en büyük derslerden birisi oldu" dedi.

'BURASI BİR YÖNETİCİ FİDANLIĞI'

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde farklı düşüncelerden öğrencilerin aynı sıraları paylaşmasının meslek hayatına önemli katkı sağladığını belirten Bakan Çiftçi, "İdareci olunca artık bir ilçenin kaymakamı oldunuz, bir ilin valisi oldunuz. Her türden insanla muhatapsınız. Sadece kendi ideolojiniz, düşünceleriniz çerçevesinde değil, bütün insanlarla muhatap oluyorsunuz. Onların idarecisisiniz. Onlara kulak vermek zorundasınız, dinlemek zorundasınız. Dertlerini, problemlerini çözmek zorundasınız. Burası bir yönetici fidanlığı. Burası devletimize bürokrat yetiştiriyor, siyasetçi yetiştiriyor, iktisatçı yetiştiriyor. Çok değişik alanlarda Siyasal'dan mezun olup da devletimize, milletimize hizmet eden insanlar var. Hepimizin de aslında amacı aynı. Buradan mezun olduktan sonra devletimize, milletimize faydalı olmak, insanlara hizmet üretmek" diye konuştu.

Meslek hayatının 30'uncu yılında olduğunu ve bugüne kadar kendisine teklif edilen görevler arasında ayrım yapmadığını anlatan Bakan Çiftçi, Van depremi sırasında 1 aylığına başladığı geçici görevin, 5,5 aya uzadığını söyleyerek, "Bundan da hiçbir zaman yüksünmedim. Çünkü burada aldığımız eğitim onu gerektiriyordu. Devletin, milletin imkanlarıyla okuduk, bu okullarda okuduk, yurt dışına gittik. Devletin imkanlarından faydalandık. Böyle bir görev verildiğinde de herhangi bir görev verildiğinde de devlete, millete borç ödeme vesilesi olarak gördüm. Onun için hiç itiraz etmedim. Hangi görev olursa olsun, hiç sorgulamadan nerede ihtiyaç duyulduysa onları yerine getirmeye gayret ettim" ifadelerini kullandı.