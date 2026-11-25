Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Şehit olan askerlerimize rahmet niyaz ediyorum.

Şiddete maruz kalmış tüm kadınlara geçmiş olsun diliyorum. Gazze'de ve diğer bölgelerde Siyonist rejimin soykırımına uğraşmış kadınlara ve çocuklara Allah'tan rahmet diliyorum.

Kadına karşı şiddete mücadeleye destek veren herkese teşekkür ediyorum.

Kadına karşı şiddet vicdansızlıktır, insanlıktan nasibini almamış bir alçaklıktır. Şiddet sadece kadına vurmak değil şiddettin görüneni olduğu gibi çok daha sinsi olan hayatları karartan versiyonları vardır. Kadını hor görmek ve aşağılamak, iradesini yok saymak bir şiddet türüdür. Kadını meta olarak görmek şiddet türüdür.

Kadını en temek hak olan eğitimden mahrum bırakmak da şiddettir. Kılık kıyafeti ile ilgili baskı kurmak da aynı şeydir.