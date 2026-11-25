Ömer Çelik'ten Husilerin saldırısına kınama: Saldırganlık derhal son bulmalıdır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Abdullah Finans Merkezi’ne düzenlenen saldırıyı kınadı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'ne düzenlenen saldırıyı ilişkin kınama mesajı paylaştı.
Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Sivil alanları hedef alan bu saldırganlık derhal son bulmalıdır."
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Sivil alanları hedef alan bu saldırganlık derhal son bulmalıdır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) November 25, 2026