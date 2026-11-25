Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik daha geride kalıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'nun 19 üyeden oluşacağını açıkladı. MHP ve CHP'nin görevlendirdği isimler belli olurken Yeni Parti komisyona üye göndermeme kararı aldı.

TBMM'de oluşturulması planlanan İzleme Komisyonu için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bugün TBMM'de grubu bulunan AK Parti, YENİ Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu'na yazı göndermesinin ardından, partiler de isim belirlemeye başladı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grubu, bu akşam Cumhurbaşkanlığı'nda toplanacak. Toplantıda, İzleme Komisyonu'na katılacak 9 isim belirlenecek. Bu isimlerin, daha önce Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na AK Parti adına katılan 22 kişi arasından belirlenmesi öngörülüyor. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Grup Koordinatörü olarak bulunan Abdulhamit Gül'ün yer alması beklenirken, kalan diğer 8 ismin ise hukukçu milletvekillerinden oluşması planlanıyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda AK Parti'den Abdulhamit Gül, Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Küşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Antalya Milletvekili, Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Denizli Milletvekili Cahit Özkan yer almıştı.

AK Parti, belirlenecek 9 kişilik listesi Başkan Erdoğan'a sunacak.

DEM PARTİ YARIN MYK TOPLANTISINDA NETLEŞTİRECEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilere resmi yazı göndermesinin ardından MHP, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül'ün, CHP ise İnan Akgün Alp'in isimlerini belirleyerek açıkladı. DEM Parti'nin ise isimleri yarın yapılacak MYK toplantısında netleştirmesi bekleniyor.

YENİ Parti ile İYİ Parti ise İzleme Komisyonu için isim bildirmeyecek.

İZLEME KOMİSYONU'NUN 15 KİŞİDEN OLUŞMASI DEĞERLENDİRİLİYOR

Öte yandan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilere gönderdiği resmi yazıda toplam 19 kişiden oluşturması planlanan İzleme Komisyonu için YENİ Parti'ye 3, İYİ Parti'ye 1 kontenjan ayrılmıştı. Toplam 4 kişilik bu kontenjanların, temsil oranlarına göre diğer partiler arasında paylaştırılıp paylaştırılmayacağına Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un karar vermesi bekleniyor. Bu kontenjanların partiler arasında hiç dağıtılmayarak boş kalması ve İzleme Komisyonu'nun 15 kişi olarak devam etmesi de değerlendiriliyor.

İSİMLER 30 KASIM'A KADAR BELİRLENECEK

Öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere resmi yazı göndererek İzleme Komisyonu'nda görevlendirilecek üyelerin bildirilmesini istedi. Kurtulmuş imzalı yazıda, siyasi partilerin belirleyeceği isimleri 30 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına iletmesi talep edildi.

Toplam 19 üyeden oluşması planlanan İzleme Komisyonu'nda siyasi partilerin Meclis'teki sandalye dağılımına göre üye sayıları da netleşti. Buna göre komisyonda; AK Parti 9, YENİ Parti 3, DEM Parti 2, MHP 2, CHP 1, İYİ Parti 1 ve Yeni Yol 1 milletvekili ile temsil edilecek.

MHP KOMİSYON İÇİN 2 İSMİ GÖREVLENDİRDİ

MHP, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu üyelikleri için Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün görevlendirildiğini açıkladı.

MHP TBMM Grubu'nun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "TBMM'de kurulacak olan İzleme Komisyonu'na Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül görevlendirilmişlerdir" denildi.

YENİ PARTİ KOMİSYONA ÜYE VERMEYECEK



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un İzleme Komisyonuna üye verilmesi yönünde partilere yazdığı yazı üzerine Yeni Parti'nin tavrını Grup Başkanvekili Murat Emir açıkladı. Emir, parlamentoda şöyle dedi:

"Bizim İzleme Komisyonu ile ilgili görüşümüz son derece açık, son derece net. Dolayısıyla bizim bu Meclis Başkanı'nın yazdığı yazıya vereceğimiz cevap da değişmeyecektir. Biz İzleme Komisyonu'na Yeni Parti olarak üye vermeyeceğiz, katılmayacağız."

CHP, KARS MİLLETVEKİLİNİ GÖREVLENDİRDİ

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise CHP adına Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in üye olarak yer alacağını açıkladı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör