Başkan Erdoğan'ın Kur'an Hocası Ali Kemal Hut vefat etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur’an-ı Kerim dersleri aldığı hocası Ali Kemal Hut vefat etti.
İsmailağa Camii sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajıyla Ali Kemal Hut'un vefat ettiği duyuruldu.
"CEMAATİMİZİN BÜYÜKLERİNDEN HOCAMIZ RAHMAN'A KAVUŞMUŞTUR"
İsmailağa Cemaati tarafından paylaşılan taziye mesajında, şu ifadeler kullanıldı:
"Cemaatimizin büyüklerinden, Kurrâ Hâfız Kemal Hut Efendi Hocamız rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur."
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