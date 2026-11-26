Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun bugün (26 Kasım) düzenlenen oturumunda Libya'yla 2019 yılında imzaladığımız Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında kabul edilen, taraflı ve mesnetsiz iddialar içeren kararı reddediyoruz.

Avrupa Birliği (AB), deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda herhangi bir yetkiye sahip değildir. Nitekim bu husus, AB Adalet Divanı'nın kendi kararıyla da ortaya konmuştur. AP'nin üye ülkeler arası dayanışma gerekçesiyle, uluslararası hukuku hiçe sayarak ve siyasi saiklerle kararlar kabul etmesi beyhude bir çabadır.

Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın tesis edilmesi; diyalog, iyi komşuluk, saygı ve iş birliğini önceleyen yaklaşımlar sayesinde mümkün olacaktır.

AB yetkililerinden beklentimiz, bölgede iş birliğini teşvik eden bir yaklaşım benimsemeleridir."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör