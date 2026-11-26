UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta müsabakasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Dinamo Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, tribünlerde yaşanan olaylar ve polis müdahalesi nedeniyle 25'inci dakikada durdu.

Polis müdahalesinin iyice sertleşmesiyle Türkiye Beşiktaş için adeta tek yürek oldu. Yaşananların ardından siyasilerden destek mesajları geldi.

BAKAN BAK: MÜDAHALEYİ ŞİDDETLE KINIYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Gürcistan'da güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınıyorum. Sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan her türlü ayrımcılığın ve adaletsizliğin karşısındayız. Türk sporunun ve taraftarlarımızın haklarını her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM: TARİH DOĞRU YERDE DURANLARI YAZACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Tarih, her zaman doğru yerde duranları yazacak. Mazlumun yanında, zalimin karşısında olan Beşiktaş camiasına yönelik saldırıyı kınıyor, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Tüm Türkiye Beşiktaş'la, Tüm Türkiye Filistin'le."

ABDULKADİR URALOĞLU: ŞİDDET KARŞISINDA SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, paylaşımında şu ifadeyi kullandı:

"Gürcistan'da ülkemizi temsil eden Beşiktaş'ın Filistin'e özgürlük çağrısı yapan taraftarlarına yönelik polis müdahalesi ve uygulanan şiddet karşısında sessiz kalmayacağız.

Beşiktaş tribünlerinden yükselen ses, Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek veren vicdanlı bir duruştur.

İnsanlığın ortak vicdanını yansıtan bu çağrıya şiddetle karşılık verilmesini kınıyor, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

BAKAN GÖKTAŞ: "TAHRİK EDİCİ TUTUMU KINIYORUM"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gürcistan'da oynanan maçta Filistin'e destek veren Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleyi ve İsrail takımının saha içindeki tutumunu kınadı. Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Gürcistan'da oynanan maçta 'Filistin'e Özgürlük' pankartı ve Filistin bayrağı açarak Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getiren Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik müdahaleyi ve İsrail takımının saha içindeki tahrik edici tutumunu kınıyorum. Taraftarlarımızın Filistin halkıyla dayanışması, hepimizin ortak vicdanına seslenen kıymetli bir duruştur. Yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir Beşiktaşlı olarak camiamızın ve taraftarlarımızın yanındayım."

FARUK ACAR: "ÇİFTE STANDARDI REDDEDİYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Gürcistan'da Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarına güvenlik güçleri tarafından orantısız güç kullanılmasını şiddetle kınıyorum. İsrail söz konusu olduğunda ifade özgürlüğüne sınır çizen, Filistin bayrağı açan taraftarlarımızı ise polis gücüyle susturmaya kalkan bu çifte standardı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör