Türkiye şehitlerini uğurluyor: Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit düşen kahramanların naaşları memleketlerine gönderildi
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde görevli 5 asker şehit oldu. Kahraman şehit askerler için Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Şehitlerin naaşları yapılan duaların ardından toprağa verilmek üzere askeri uçaklarla memleketlerine uğurlandı.
Eskişehir'de Eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
ASKERİ TÖREN GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran'ın katılımıyla askeri tören gerçekleştirildi. Törende; Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Personel Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan için dualar edildi.
KAHRAMAN ŞEHİTLER DUALARLA MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI!
Törenin ardından, Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın cenazesi Antalya'ya, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un cenazesi Sivas'a, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın cenazesi Denizli'ye, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın cenazesi ise Kayseri'ye gönderildi.
Helikopter kazasında şehit olan 5 asker, Eskişehir'den memleketlerine böyle uğurlandı