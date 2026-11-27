Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı: 10 kız çocuğumuz ve 3 görevli personel için çalışma başlatıldı
Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bolu Yedigöller Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezinin dönüşünde 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelle iletişimin kesildiğini duyurdu. Bakanlık arama çalışmalarının başladığını belirterek, "Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir." denildi.
Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bolu Yedigöller Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezinin dönüşünde 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelle iletişimin kesildiğini duyurdu. Bakanlık tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğumuz ve 3 görevli personelimizin katılımıyla Bolu Yedigöller Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlenmiştir. Ve Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir."