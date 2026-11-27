Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı: 10 kız çocuğumuz ve 3 görevli personel için çalışma başlatıldı

Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bolu Yedigöller Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezinin dönüşünde 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelle iletişimin kesildiğini duyurdu. Bakanlık tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğumuz ve 3 görevli personelimizin katılımıyla Bolu Yedigöller Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlenmiştir. Ve Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir."