Başkan Erdoğan, Yunan mevkidaşı Tasulas ile görüşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım Pazartesi günü Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirecek.
Başkan Erdoğan, 28 Kasım'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'la İstanbul görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım 2026 tarihinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'la İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım 2026 tarihinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'la İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirecektir.— Burhanettin Duran (@burhanduran) November 27, 2026
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