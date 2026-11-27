"Fon Koordinasyon Kurulunun 29 Eylül tarihinden itibaren yaptığı çalışmalar kapsamında; 22/10/2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye ve ödemelere ilişkin aldığı Kurul Kararları doğrultusunda yürütülen ara ödeme süreci 27 Kasım 2026 tarihinde yapılan ödemeler ile tamamlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

97 FONDA YATIRIMCILARA ALACAKLARININ TAMAMI ÖDENDİ

Bu süre zarfında olağan tasfiye kapsamında 64.506 yatırımcıya 65,8 milyar TL'si nakdi, 12,6 milyar TL'si ayni olmak üzere toplam 78,4 milyar TL ödeme yapılmıştır. Olağan tasfiye kapsamında 97 fonda yatırımcılara alacaklarının tamamı ödenmiştir.

Olağanüstü tasfiye kapsamında 415.955 yatırımcıya 117,55 milyar TL'si nakdi, 3,6 milyar TL'si ayni olmak üzere toplam 121,15 milyar TL ödeme yapılmıştır. Olağanüstü tasfiye kapsamında 34 fondan 25'inde tüm ödemeler tamamlanmış, 369.837 yatırımcıya net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı ödenmiştir.