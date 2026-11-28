Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlik yıllarında Kuran-ı Kerim dersleri aldığı, "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak bilinen Kurra Hafız Ali Kemal Hut'un (92) Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Önceki gün Hakk'a yürüyen din âlimi Ali Kemal Hut için İstanbul Fatih Camii'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Hut'un naaşı, Fatih'teki Emir Buhari Tekkesi Haziresi'ne defnedildi.

'KASIMPAŞA'DA TANIDIM'

Başkan Erdoğan, Kasımpaşa'da yaşadığı gençlik yıllarında kendisinden Kuran-ı Kerim dersi aldığı eski hocasıyla vefatından kısa bir süre önce bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ayvansaray'daki tarihi Emir Buhari Tekkesi'ni ziyaret ederek Ali Kemal Hut ile görüşmüştü. Başkan Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Öncelikle şu anda musallada bulunan çok değerli hocamız Kemal Efendi'yi çocukluğumdan itibaren tanıdım. Nereden? Kasımpaşa Cami-i Kebir'den tanıdım. Cami-i Kebir'den itibaren yürüyen bir yolculuğumuz oldu. Ve tabii, daha sonra Hoca Efendi, Fatih Çarşamba'ya yerleşti. Burada devam eden bir ömrü oldu.

Ardından Emir Buhari'de talebeler yetiştirmeye başladı ve orada son olarak geçen hafta bir ziyaret vaki oldu. Bu ziyaretten sonra da bu haberi aldık. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun inşallah. Cennetiyle, cemaliyle Rabbim bizleri müşerref kılsın. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. Biz Kemal Efendi'yi çok sevdik. Az önce hocamın ifade ettiği gibi, o bir tevazu timsaliydi. Tevazuda herhâlde pek örneği yoktu. Öyle bir insandı. Rabbim, sevgili Habibi'nin Livâü'l-Hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşrücem eylesin. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. Zaten tezkiyeler yapıldı. Bir tezkiye de biz yapalım; hep birlikte hakkımızı helal edelim. Helal olsun."



İLME ADANMIŞ ÖMÜR

1934 yılında Rize'nin merkeze bağlı Sütlüce köyünde dünyaya gelen Ali Kemal Hut, İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Camii, Piyalepaşa Camii ve özellikle yaklaşık 25 yıl görev yaptığı Kasımpaşa Camii Kebir'de imamlık yaptı. 1984 yılında emekli olmasına rağmen hafız yetiştirmeye devam eden Hut, kendi adını taşıyan Kasımpaşalı Kemal Efendi İlim ve Hizmet Vakfı bünyesinde de dini eğitim çalışmalarına katkı sundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör