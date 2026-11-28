İçişleri Bakanı Çiftçi: “Devletimizin herhangi bir gecikmesi yok”
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "Bu sene içerisinde biz toplamda 841 kişinin 45 ülkeden, yurt dışından iadelerini sağladık. Kaçmışlardı, Türkiye'ye getirdik, adaletin önüne çıkardık. 2021-2025 yıllarında 5 yıllık ortalamalara baktığımız zaman sayı 143, bu sene 841'e ulaşmış." ifadelerine yer veren Çiftçi, Bolu’da bölgesinde kaybolan 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunmasına ilişkin “Burada devletimizin herhangi bir gecikmesi yok. Tüm imkanlar seferber edildi. Öğrencilerimiz de şükürler olsun sağ salim kurtarıldı.” dedi.
Bakan Çiftçi, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Gezi için gittikleri Bolu Yedigöller bölgesinde kaybolan 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunmasına ilişkin Çiftçi, olayı Kocaeli Valisinden akşam saatlerinde öğrendiğini, GPS cihazıyla bağlantının kesilmesi üzerine ihbarın Kocaeli 112'ye de 19.05'te geldiğini aktardı.
Çiftçi, ihbarda bulunulduğu andan itibaren tüm birimleri seferber ettiklerini belirterek, "AFAD, jandarma, arama kurtarma ekiplerimiz sahada seferber oldular. Canhıraş şekilde arama kurtarma çalışmalarına başladılar. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir tane İHA geldi, Akıncı Bayraktar'dan iki İHA arama çalışmalarına katıldı, 5 dron havadan taramaya devam etti." diye konuştu. Daha kestirme olduğunu düşündüğü için şoförün orman yoluna saptığını, orada da çamurlu yola aracın saplandığını, aracı kurtarmak için de epey mücadele verdiklerini ifade eden Çiftçi, orman yolu olduğu için kendilerine telefonla ulaşılamadığını belirtti. Çiftçi, "Refakatçilerde 2 tane telefon var ama bağlantı kurulamıyor. Bizim de aklımıza çeşit çeşit senaryolar geliyor. 55 ekibimiz, 204 personelimiz hepsi sahaya dağıldı ve değişik açılardan öğrencilerimizi aramaya devam etti. Nihayetinde kendilerine ulaştık. Mobil baz istasyonu da gönderdik, onunla birlikte telefonlar çekmeye başlayınca irtibat kurulabildi ve kendilerine ulaştık. Burada devletimizin herhangi bir gecikmesi yok. Tüm imkanlar seferber edildi.
Öğrencilerimiz de şükürler olsun sağ salim kurtarıldı. Sağlık taramalarından geçtiler ve Kocaeli'ye döndüler." ifadelerini kullandı. 28 Şubat sürecine ilişkin Çiftçi, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını, vesayet odaklarının geriletildiğini söyledi. Çiftçi, başörtüsü yasağına değinerek, kadınların meslekleriyle başörtüsü arasında tercih yapmaları gerektiğini, çok zor günlerden geçildiğini dile getirdi. Bugünlerin kıymetini bilmek için eski Türkiye'nin uygulamalarını da zaman zaman hatırlamak gerektiğini kaydeden Çiftçi, "O günlerde devlet kendisini milletten koruyordu, öyle bir refleks geliştirmişti. Şu anda biz İçişleri Bakanlığı olarak milletimizin huzurunu ve güvenliğini önceliyoruz. O günkü güvenlik anlayışından bugünkü güvenlik anlayışı da bu şekilde oluştu. Bugünlerin kıymetini bilmeliyiz, ülkemize sahip çıkmalıyız. Bugün artık irtica birinci tehdit değil, öyle bir şeyin esamesi de okunmuyor. Başörtülü insanlar kamuda çalışıyor, üniversitelere gidiyor diye devletimiz, milletimiz zarar görüyor mu?" diye konuştu.