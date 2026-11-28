Bakan Çiftçi, göreve başladığında en büyük mücadele alanın yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele olduğunu ilan ettiğini belirterek, o günden bugüne kararlı bir mücadele yürüttüklerini söyledi. Yeni nesil suç örgütleri ile mücadelede yaptıkları operasyonlardan ziyade önleyici kolluk mücadelesini daha ön plana çıkarmak istediklerini vurgulayan Çiftçi, "Bu sene içerisinde biz toplamda 841 kişinin 45 ülkeden, yurt dışından iadelerini sağladık. Kaçmışlardı, Türkiye'ye getirdik, adaletin önüne çıkardık. 2021-2025 yıllarında 5 yıllık ortalamalara baktığımız zaman sayı 143, bu sene 841'e ulaşmış. Dolayısıyla geçmişle kıyasladığımız zaman 5 yıllık ortalamayla yüzde 500'lük bir artışa tekabül ediyor. Dolayısıyla hem operasyonlarımız yurt içinde artacak hem de yurt dışına kaçanları da teker teker gittikleri yerlerden toplayıp getireceğiz." şeklinde konuştu. Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine karşı verilen cezaların terör örgütü mensuplarına verilen cezalar gibi olması gerektiğini belirterek, bu konu hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğünü, bir sonraki yargı paketinde buna yönelik bazı düzenlemelerin olabileceğini ifade etti. Uyuşturucuyla mücadelenin de çok önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "Topyekun mücadeleyle ancak başarıya ulaşabileceğimiz bir konu. Biz ancak İçişleri Bakanlığı olarak emniyet, jandarma, vali, kaymakam işin polisiye kısmıyla mücadele yürütebiliriz. Bunun dışında ailelere, Yeşilay'a, sivil toplum kuruluşlarına, devletin diğer kurumlarına düşen görevler var." dedi.

DOLANDIRICILARA KARŞI "DOLUNAY" PROJESİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Çiftçi, siber suçlar ve dijital dolandırıcılık konusuna da değinerek, dolandırıcılık suçlarının arttığını, bunun sebebinin de dolandırıcıların daha çok siber alemi kullanarak insanları ağlarına düşürmesi olduğunu söyledi. Bunun önüne geçmek için de Jandarma Genel Komutanlığının "Dolunay" isminde bir proje geliştirdiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti: "Başında savcı var. Emniyetimiz, jandarmamız, MASAK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği, Siber Güvenlik Başkanlığı var. Bütün ilgili birimler bir masanın etrafında olacak. Bir vatandaşımız dolandırıldığını iddia ettiğinde, bildirimde bulunduğunda hemen 18-20 dakika içerisinde bu sistem devreye girecek. O para dondurulacak, bloke edilecek ve paranın başka yerlere aktarılması, izinin kaybettirilmesi önlenecek." Çiftçi, projeyle ilgili Adalet Bakanlığı ile mutabakata vardıklarını ve yakın bir zamanda Cumhurbaşkanlığı kararı çıkacağını, ardından Meclis'te bir yasal düzenleme yapılarak daha etkili bir mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

JANDARMA 2027'DE 12-36 SAAT DÜZENİNE GEÇECEK



Televizyonlarda ve dijital platformlardaki dizilerde yeni nesil suç örgütü liderlerinin elebaşlarının övülmesini ve rol model olarak gösterilmesini tasvip etmediklerini dile getiren Çiftçi, bu konuda RTÜK'e bir yazı yazdıklarını ve söz konusu yapımların takip edilmesi noktasında yardım talep ettiklerini söyledi. Çiftçi, okul devamsızlığını bir güvenlik zafiyeti ve riski olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, "Eğer çocuk okul çağında okula gitmiyorsa bir sonraki adımda mutlaka uyuşturucu çetelerinin veya yeni nesil suç örgütlerinin ağına düşecek demektir. Bizim çocuklarımızı, geleceğimizi korumak gibi bir görevimiz de var. Onları zararlı alışkanlıklardan koruma gibi bir görevimiz var, devletin görevi var. Dolayısıyla çocuk okula gitmiyorsa bu bizim açımızdan bir güvenlik riskidir." diye konuştu. Fon meselesinde sürecin milletin gözü önünde cereyan ettiğini kaydeden Çiftçi, "Cumhurbaşkanımız olay ilk çıktığından beri bu konudaki iradesini net bir şekilde ortaya koydu. Kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağını, milletin hakkına, hukukuna göz dikenin mutlaka bunun hesabını vereceğini söyledi. Devlet Denetleme Kurumu şu anda görev başında. Adli süreç bir yandan işliyor. Ödemeler başladı." ifadelerini kullandı. Çiftçi, göreve geldiğinde polislerin çalışma saatleri ile ilgili de düzenleme yapacaklarının sözünü verdiğini hatırlatarak, "Eylül ayı itibarıyla 12-36 çalışma düzenine geçtik 55 ilimizde. 20 ilde kısmen, 6'sında da devam ediyor çalışmalarımız. Bununla ilgili mülkiye müfettişlerimizi, polis başmüfettişlerimizi ve jandarma müfettişlerimizi görevlendirdim. Jandarma 2027'nin Ocak ayında kısmen geçecek, 2027'nin Haziran ayında da tamamen geçecek. Jandarmayı da işin içerisine katalım." dedi.

BİYOMETRİK KİMLİKLER VE SÜRÜCÜ BELGELERİNİN SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT



Gazze ile yakından ilgilendiklerini de belirten Çiftçi, şöyle devam etti:



"Çünkü orada bir insani dram yaşanıyor 3 senedir. Bütün insanlığın vicdanını sızlatan uygulamalar var, bir soykırım var. Bunu da zalim İsrail 3 senedir haksız, hukuksuz şekilde yapıyor. Oradaki insanları ölüme, açlığa mahkum ediyor. Bugüne kadar AFAD kanalıyla biz 113 bin ton oraya insani yardım malzemesi ulaştırdık. Onun dışında günlük Türk Kızılay'la 30 bin kişiye sıcak yemek veriyoruz. Diğer yardımlarımız da devam ediyor. Bazen böyle oradaki çocukları veya tedavi edilmesi gerekenleri Türkiye'ye getirip tedavi ettiğimiz de oluyor. Gazze bizim yakın ilgi alanımızda, orayla ilgili çalışmalarımız, yardımlarımız imkanlar dahilinde devam ediyor." Bakan Çiftçi, vatandaşların kullandığı biyometrik kimliklerin ilk olarak 2017'de verildiğini ve 10 yıllık kullanım sürelerinin de yıl sonu biteceğini belirterek, "301 bin kimliğin, aynı zamanda sürücü belgesinin yenilenme vakti geldi. Vatandaşlarımız, onun son kullanma yürürlük tarihi var, oraya bir baksın, henüz vakit varken yenilesinler, cezalı duruma düşmesinler." diye konuştu.