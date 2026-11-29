Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlenen 29. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. A Haber'den Barış Yar ve İlter Yeşiltaş, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olayları görüntüledikleri "Sis Bombası" adlı haberleriyle iki mansiyon ödülünün sahibi oldu. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Deneyimlemesi için kamera verilen Bakan Çiftçi "Atalarımızın bir sözü var, 'Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya denk getiremez' diye. Bu işin o kadar da kolay olmadığını bu vesileyle tecrübe etmiş olduk" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ödül törenine gönderdiği mesajda haber kameramanlarının çalışmalarına dikkat çekerek, "Çoğu zaman sanatçı dokunuşuyla çekilen görüntülerin arkasında büyük bir emek ve fedakârlık vardır. Emeğin ve fedakârlığın taltif edildiği bu anlamlı törende ödül alanları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor ve tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.