2 çocuk annesini öyle bir dolandırdılar ki: 470 bin TL gitti! Gözüme perde indi aklıma şaşıyorum!
İnanılmaz olay Antalya'da yaşandı... 2 çocuk annesi Seda Akkaya, sosyal medyadan gelen mesajlara kandı. Yatırım vaadi 470 bin TL dolandırıldı: Aklıma şaşıyorum, dekontlara bakıyorum, şaşırıyorum. Gözüme resmen bir perde inmiş!
''YANLIŞ İŞLEM YAPTINIZ'' BAHANESİYLE PARA İSTEDİLER
Kısa süre sonra başka bir siteye yönlendirildiğini aktaran Akkaya, dolar al-sat işlemleri yapması istendiğini söyledi. İlk etapta 2 bin TL yatırdığını, ardından 13 bin TL ve daha büyük meblağlarla ödemelerin arttığını belirten Akkaya, "Üçüncü, dördüncü aşama derken benden toplamda 100 bin liraya yakın para aldılar. Daha sonra yanlış işlem yaptığımı söyleyip paramın kaybolduğunu iddia ettiler. Kaybettiğimi geri almak için tekrar tekrar ödeme yaptım. Böyle böyle toplam da 470 bin lira gönderdim" diye konuştu.
100 GRAM ALTININI BOZDURDU
Dolandırıcılara güvenerek 10 yıllık birikimini kaybettiğini dile getiren Akkaya, en büyük darbenin altınlarını satmak zorunda kalmak olduğunu belirtti. Akkaya, "Ev kiralarından kaçmak, çocukların geleceği için Elmalı'ya taşındık. Arabamızı sattık, üzerine eklemek için altın aldım. Yaklaşık 100 gram altınım vardı. Hepsini tek tek bozdurmak zorunda kaldım. Bir gram bile bırakmadım. O altınları yıllar içinde yediğimizden, içtiğimizden kısarak biriktirmiştim. Çocuklarım için güvenceydi. Şimdi elimde hiçbir şey kalmadı" şeklinde konuştu.