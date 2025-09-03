2 çocuk annesini öyle bir dolandırdılar ki: 470 bin TL gitti! Gözüme perde indi aklıma şaşıyorum!

BANKANIN UYARISIYLA DOLANDIRICILIK ORTAYA ÇIKTI Seda Akkaya, en sonunda bankanın kendisini arayarak durumu fark etmesini sağladığını belirtti. Akkaya, o an yaşadıklarını şöyle anlattı: "En sonunda beni bankadan aradılar. 'Seda Hanım bu kişileri gerçekten tanıyor musunuz?' diye sordular. Daha önce aradıklarında parayı gönderebilmek için 'tanıyorum' demek zorunda kalmıştım. Sonra artık dayanamadım, 'tanımıyorum bu şahısları' dedim. Durumu anlattım, 'böyle böyle bir olay başıma geldi' dedim. Onlar da 'dolandırılıyorsunuz, paranız havuzda' dediler. Geri kalan 50 bin lirayı iade ettiler. 470 binden daha fazlası gidecekti normalde."

Bankadan gelen uyarının hayati olduğunu vurgulayan Akkaya, "Bankadan aradıkları halde ben hala şunu düşünüyordum, "Acaba kalan parayı gönderseydim paramı geri alabilir miydim?" O anda bile kafam öyle karışıktı. Bu düşünceyle hareket ediyordum" sözleriyle yaşadığı psikolojik baskıyı dile getirdi.