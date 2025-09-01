3 ilde alevlerle amansız mücadele! Havadan ve karadan müdahale sürüyor: Denizli, Karabük ve Kastamonu yangınlarında son durum
Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Denizli Buldan'daki yangının Batı kısmında ilerlemesinin durdurulduğu belirtilirken, rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle zaman zaman yangının, başka cephelerde ilerlemeye çalıştığı ifade edildi. Bartın'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Karabük'teki yangının da enerjisinin düşürüldüğü açıklandı. Öte yandan, Karabükte'ki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar...
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Denizli'deki orman yangınının batı ve doğu kısımlarında ilerlemesini durdurduklarını, Bartın'daki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, Karabük'teki yangının da enerjisini düşürdüklerini söyledi.
"RÜZGAR SAHADAKİ EKİPLERİN ÇALIŞMASINI ZORLAŞTIRIYOR"
Karacabey, Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür süren orman yangınıyla ilgili çalışmaları takip etti.
Havadan incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Karacabey, sıcaklığın 37 derece, nemin ise yüzde 20 olması nedeniyle yangını kontrol altına almakta zorlandıklarını belirtti.
Zaman zaman yön değiştiren rüzgarın sahadaki ekiplerin çalışmasını zorlaştırdığına dikkati çeken Karacabey, "Maalesef sizlerin de gördüğü gibi yangının meydana geldiği alan oldukça sarp, kayalık ve engebeli bir arazi. Böyle bir arazide yol yapmak, bu yoldan iş makinelerini, arazözleri sevk etmek zaman aldı. Bundan dolayı çalışmalarımız bu zor arazi şartlarına rağmen devam ediyor." dedi.
"YANGININ ÖZELLİKLE BATI KISMINDA İLERLEMESİNİ DURDURDUK"
Karacabey, havadan ve karadan yoğun şekilde süren çalışmalarda 151 arazöz, 12 iş makinesi, 85 ilk müdahale aracı ve 886 personelle toplamda 566 araç ve 2 bin 120 kişinin mücadele ettiği bilgisini paylaştı.
Karacabey, Buldan'daki yangının son durumuna ilişkin şunları kaydetti: