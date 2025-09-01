3 ilde alevlerle amansız mücadele! Havadan ve karadan müdahale sürüyor: Denizli, Karabük ve Kastamonu yangınlarında son durum

"Yangının özellikle batı kısmında ilerlemesini durdurduk, doğu kısmında büyük ölçüde ilerlemesini durdurduk. Şu anda güney ve kuzey hatlarında yoğunlaşıyoruz. Rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle zaman zaman yangın, başka cephelerde ilerlemeye çalışıyor. Hava araçlarımız, günün aydınlanmasıyla birlikte göreve başladı ve gece boyunca da kara araçlarımızı çalıştırarak yangının ilerlemesini durdurmaya ve tamamen kontrol altına almaya çalışıyoruz. İlerleyen saatlerde rüzgarın biraz daha şiddetleneceği, meteoroloji tarafından tahmin ediliyor.

Bu, tamamen hava şartlarına bağlı. Biz bir an önce kontrol altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz."