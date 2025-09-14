4. katta şoke eden olay! ‘Oğlumun yatağının altında gördüm, buraya nasıl gelebilir?’

Diyarbakır’da 4'üncü kattaki bir çocuk odasında meydana gelen olay şoke etti. Oğlunun yatağının altına bakan baba gördüklerine inanamadı. Korkutan anlar cep telefonuyla kayıt altına aldı: O buraya nasıl gelmiş olabilir?

Akıllara durgunluk veren olay, Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe 397 adet TOKİ 4033 Sokak'ta yaşandı. Apartmanın 4'üncü katında oturan Murat Bozkurt oğlunun pantolonunu aramak için bazanın altına eğilmesiyle yılanı fark etti. Yılanı yakalayıp bir kaba koyduktan sonra çocuklarıyla yılanı izleyen baba daha sonra hayvanı doğal ortamına geri bıraktı.

'YILANI DOĞAYA BIRAKTIK' Yetkililere seslenen Bozkurt ilaçlama yapılmasını ve daha önceden de yan apartmanda benzer yılan vakası ile karşılaştıklarını söyledi. Bozkurt "Dün evime geldiğimde oğlum pantolonunu bulamadı. 'Pantolonum yok' dedi. Yatağın altına eğilip baktığımda pantolonun orada olduğunu gördüm ama elime aldığımda altında bir yılan olduğunu fark ettim. Hemen pantolonu elime alıp yılanı yakaladık ve kaba koyduk. Çocuklar biraz oynadıktan sonra yılanı doğaya bıraktık" dedi.