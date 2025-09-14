Video Yaşam Diyarbakır’da 4’üncü kattaki bir evin çocuk odasına yılan girdi | Video
Diyarbakır’da 4’üncü kattaki bir evin çocuk odasına yılan girdi | Video

Diyarbakır’da 4’üncü kattaki bir evin çocuk odasına yılan girdi | Video

14.09.2025 | 12:36

Diyarbakır’da 4'üncü kattaki bir evin çocuk odasına giren yolan paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe 397 adet TOKİ 4033 Sokak'ta yaşandı. Apartmanın 4'üncü katında oturan Murat Bozkurt oğlunun pantolonunu aramak için bazanın altına eğilmesiyle yılanı fark etti. Yılanı yakalayıp bir kaba koyduktan sonra çocuklarıyla yılanı izleyen baba daha sonra hayvanı doğal ortamına geri bıraktı.

Yetkililere seslenen Bozkurt ilaçlama yapılmasını ve daha önceden de yan apartmanda benzer yılan vakası ile karşılaştıklarını söyledi. Bozkurt "Dün evime geldiğimde oğlum pantolonunu bulamadı. 'Pantolonum yok' dedi. Yatağın altına eğilip baktığımda pantolonun orada olduğunu gördüm ama elime aldığımda altında bir yılan olduğunu fark ettim. Hemen pantolonu elime alıp yılanı yakaladık ve kaba koyduk. Çocuklar biraz oynadıktan sonra yılanı doğaya bıraktık" dedi.

Dördüncü katta oturduğunu ve bu yılanın nasıl içeri girdiğini bilmediğini aktaran Bozkurt, ''Komşular da olaya şahit oldu. Yan taraftaki binada da bir yılan bulunmuş. Bence böyle durumlar için ilaçlama yapılması iyi olur'' diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da 4’üncü kattaki bir evin çocuk odasına yılan girdi | Video 01:26
Diyarbakır’da 4’üncü kattaki bir evin çocuk odasına yılan girdi | Video 14.09.2025 | 12:36
Elif’in lenf kanseri ile sıra dışı mücadelesi | Video 08:30
Elif'in lenf kanseri ile sıra dışı mücadelesi | Video 14.09.2025 | 12:29
7 bıçak darbesiyle öldürdüğü kişinin ailesinden mahkemede özür diledi | Video 01:22
7 bıçak darbesiyle öldürdüğü kişinin ailesinden mahkemede özür diledi | Video 14.09.2025 | 12:25
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti | Video 06:31
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti | Video 14.09.2025 | 11:08
Viyadükteki kediyi kurtarmaya çalışan kadına otomobil böyle çarptı | Video 00:49
Viyadükteki kediyi kurtarmaya çalışan kadına otomobil böyle çarptı | Video 14.09.2025 | 11:06
Anayolda geri geri ilerledi, kazaya karıştı, olay yerinden böyle kaçtı | Video 00:36
Anayolda geri geri ilerledi, kazaya karıştı, olay yerinden böyle kaçtı | Video 14.09.2025 | 10:52
Tırın hatalı sollaması faciaya davetiye çıkardı | Video 00:38
Tırın hatalı sollaması faciaya davetiye çıkardı | Video 14.09.2025 | 10:43
Erzincan’da başıboş sokak köpekleri 6 kuzuyu telef etti | Video 02:40
Erzincan’da başıboş sokak köpekleri 6 kuzuyu telef etti | Video 14.09.2025 | 09:34
Değer biçilemiyor! Kur’an-ı Kerim’in 604 sayfası tespihe nakşedildi | Video 05:47
Değer biçilemiyor! Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfası tespihe nakşedildi | Video 14.09.2025 | 09:28
Genç kız çatıya çıktı, kurtarmak isteyenlerle birlikte mahsur kaldı | Video 03:09
Genç kız çatıya çıktı, kurtarmak isteyenlerle birlikte mahsur kaldı | Video 14.09.2025 | 09:24
Baba ile 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu | Video 00:22
Baba ile 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu | Video 14.09.2025 | 09:18
Burdur’da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 01:49
Burdur’da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 14.09.2025 | 08:41
Mersin’deki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi | Video 02:31
Mersin'deki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi | Video 13.09.2025 | 16:37
SON DAKİKA: Mersin’de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon çarpıştı! 3 ölü, 7 yaralı 00:48
SON DAKİKA: Mersin'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon çarpıştı! 3 ölü, 7 yaralı 13.09.2025 | 14:46
Antalya’da vahşet! Eski eşini eşarpla boğan caninin ifadesi kan dondurdu: Eski konuları açtı, kendimi kaybettim | Video 09:07
Antalya'da vahşet! Eski eşini eşarpla boğan caninin ifadesi kan dondurdu: "Eski konuları açtı, kendimi kaybettim" | Video 13.09.2025 | 14:45
Üsküdar’da sürücünün trafikte yol verme kavgasında biber gazı sıktığı anlar kamerada | Video 00:41
Üsküdar’da sürücünün trafikte yol verme kavgasında biber gazı sıktığı anlar kamerada | Video 13.09.2025 | 14:36
Kuşadası’nda 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs JASAT’ın operasyonuyla yakalandı | Video 00:36
Kuşadası’nda 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs JASAT’ın operasyonuyla yakalandı | Video 13.09.2025 | 14:35
İstanbul’da bir hafta içinde 3 soygun yapan kar maskeli şüpheliler kamerada: 5 gözaltı | Video 01:58
İstanbul’da bir hafta içinde 3 soygun yapan kar maskeli şüpheliler kamerada: 5 gözaltı | Video 13.09.2025 | 14:34
BLOK3 konserinde skandal olay! Birini çatıdan attılar, birini darp ettiler! İşte o anlar... | Video 00:47
BLOK3 konserinde skandal olay! Birini çatıdan attılar, birini darp ettiler! İşte o anlar... | Video 13.09.2025 | 11:49
’Sigorta yapma’ vaadiyle 65 kişiyi 3 milyon TL dolandırdılar | Video 00:41
'Sigorta yapma' vaadiyle 65 kişiyi 3 milyon TL dolandırdılar | Video 13.09.2025 | 11:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY