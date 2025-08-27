8 gündür aranıyordu: Cansız bedeni iş yerindeki kuyuda bulundu!

Fatih'te inşaat malzemeleri satan bir iş yerinden gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasında, iş yerinde bulunan kuyu içerisinde erkek cesedi bulundu. Öte yandan, cansız bedenin 8 gündür aranan Sedat Dereli’ye ait olduğu belirlendi.

Yunus Emre KAVAK

Olay akşam saatlerinde Cibali Mahallesi Cibali Caddesi'nde meydana geldi.

İnşaat malzemesi ve kum satan bir iş yerinden gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri durumu ihbar etti.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasında iş yerindeki kuyu içerisinde erkek cesedi olduğu belirlendi.

Yapılan incelemede, cesedin 8 gündür kayıp olarak aranan Sedat Dereli'ye ait olduğu belirlendi.

Polis olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

İtfaiye dalgıç ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.