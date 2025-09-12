ABD bu vahşeti konuşuyor: Iryna Zarutska cinayeti ve Charlie Kirk suikastı sonrası... Kafasını kesti, tekmeledi, çöpe attı!
Son dakika haberi: ABD peş peşe yaşanan vahşetlerle sarsıldı. Önce Ukraynalı göçmen Iryna Zarutska'nın metroda öldürülmesi ardından Donald Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk suikastı ülkenin en önemli gündemi olurken, şimdi de Dallas'ta korkunç bir cinayet yaşandı. 37 yaşındaki Cobos-Martinez şehirdeki bir motelde 50 yaşındaki Hintli Chandra Nagamallaiah'ı yaşadığı tartışma sonrası katletti. Martinez, Hintli adamı önce kovaladı, sonra tekmeledi, ardından da kafasını kesti. Olayın ardından Dallas polisi Martinez'i tutukladı.
Son dakika haberi... Ukrayna'daki savaştan kaçarak ABD'ye göçmen olarak gelen Iryna Zarutska, 22 Ağustos'ta North Carolina'nın Charlotte kentinde bir trende seyahat ederken Decarlos Brown adlı siyahi bir ABD'li tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğradı. Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu. Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.
ABD Iryna Zarutska ve Charlie Kirk suikastiyle sarsılırken, Dallas'ta yaşanan bir vahşet de ülkenin gündemine girdi.
37 yaşındaki Yordanis Cobos-Martinez Dallas'ta kendisine bozuk çamaşır makinesini kullanmamasını söyleyen moteldeki 50 yaşındaki Hintli Chandra Nagamallaiah'ı katletti.