ABD'yi arkasına alan siyonistler Doha saldırısı sonrası kudurdu: Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan!
Orta Doğu'da terör estiren katil İsrail Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerine hava saldırısı düzenledi. Hamas, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısında hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye'nin oğlu ile ofis müdürünün yaşamını yitirdiğini duyurdu. Doha saldırısının ardından ise iyice kuduran siyonistler sosyal medyadan 'sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan' paylaşımlarıyla açık bir tehditte bulundu. Öte yandan; FETÖ destekçisi CIA aparatı Michael Rubin de, İsrail'in Türkiye'ye olası bir saldırısı durumunda NATO'nun bir koruma sağlamayacağını kaydetti.
ABD'yi arkasına alan katil İsrail, Orta Doğu'da peş peşe katliamlar düzenleniyor. Filistin, Suriye, Lübnan, Irak ve İran'da saldırılar düzenleyen siyonist ordu bu kez de Katar'ın başkenti Doha'yı hedef aldı. Hamas, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısında hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye'nin oğlu ile ofis müdürünün yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi, Katar'ın Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Doha'daki Hamas müzakere heyetine saldırısında Hamas lideri Halil el-Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed ile oğlu Hemmam el-Hayye'nin de aralarında olduğu bazı kişilerin öldüğünü belirtti.
Saldırının, müzakere heyetinin ABD'nin sunduğu öneriyi görüşmek üzere yaptığı bir toplantı sırasında gerçekleştiğini aktaran Hindi, Halil el-Hayye ile Zahir Cabbarin'in de aralarında olduğu Hamas liderlerinin suikast girişiminden sağ kurtulduğunu ifade etti.
SİYONİSTLERDEN TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN'A ALÇAK TEHDİTLER!
Siyonist akademisyen Meir Masri, Katar saldırısı sonrası, "Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir. Bugün Katar, yarın Türkiye. İsrail terörle mücadele ediyor." şeklinde alçak tehditlerde bulundu.