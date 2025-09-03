Adana'da eski koca vahşeti! Dövüp 'merdivenden düştü' dedi! Annesine mesaj atmış: "Öldürdü bu beni"

"BEN YAŞARKEN KURTULAYIM, ÖLDÜKTEN SONRA DEĞİL" Tehditlerin sürekli devam ettiğini belirten Bahçeci, "Her seferinde beni öldürmek istiyor. Bunu sürekli dile getiriyor. Olay günü yüzüme ve kafama yumruklar attı. Bu darp, dayak hep kızımın gözünün önünde oldu. Ben artık kendisinden kurtulup kızımla tek olabileceğim bir hayat yaşamak istiyorum. Beni sürekli tehdit ediyor. Her barışmamızdan sonra iyi oluyor sonra aynı şeyleri yaşatıyor. Ben yaşarken kurtulayım, öldükten sonra değil" ifadelerini kullandı.