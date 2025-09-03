Adana'da eski koca vahşeti! Dövüp 'merdivenden düştü' dedi! Annesine mesaj atmış: "Öldürdü bu beni"
Adana'da bir çocuğunun annesi olan eski eşi Ganime Sedef Bahçeci'yi (26) acımasızca darbeden A.C.Ş. (28) serbest bırakıldı. Yüzüne platin takılan genç kadın, yaşadığı dehşeti ve adalete olan çaresizliğini "Her seferinde beni öldürmek istiyor. Ben yaşarken kurtulayım, öldükten sonra değil" sözleriyle anlattı. İşte vahşetin detayları...
6 sene önce evlenen Ganime Sedef Bahçeci (26) ve A.C.Ş. (28) çiftinin bu evlilikten 1 kız çocukları dünyaya geldi. Daha sonra çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz şubat ayında boşandı. Ayrılık sonrası iddiaya göre, A.C.Ş., genç kadını sürekli tehdit etti. Bir süre sonra tehditleri bırakan eski eş bu sefer ayrıldığı eşiyle geri barışmak için çaba göstermeye başladı. Genç kadın ise eski eşinin barışma isteğini kabul etmedi. Bunun üzerine A.C.Ş., son olarak kızını Karataş ilçesindeki yazlık evine götürmek istedi. Kızını tek göndermek istemeyen Bahçeci, geçtiğimiz haftalarda eski eşiyle birlikte yazlık evine gitti.
ÖLDÜRESİYE DÖVÜP HASTANEYE GÖTÜRDÜ 30 Ağustos günü ise A.C.Ş., boşandığı eşiyle yeniden tartıştı ve genç kadını kızının gözleri önünde dövdü. Genç kadının kötüleşmesi üzerine şüpheli, eski eşini motosiklet ile Karataş Devlet Hastanesi'ne götürüp 'Eşim merdivenlerden düştü' dedi. Bahçeci ise boşandığı eşi tarafından tehdit edildiği için doktora bir şey söyleyemedi. Hastane doktoru ise yaptığı tetkikler ve müdahale sonucu genç kadının Adana'daki tam teşekküllü bir hastaneye gitmesi gerektiğini belirtti.
"ÖLDÜRDÜ BU BENİ" MESAJIYLA YARDIM İSTEDİ Bu sırada Bahçeci, annesine 'Öldürdü bu beni' diyerek mesaj atıp yardım istedi. Bu sırada A.C.Ş. ise genç kadını hastaneden alıp yeniden eve götürdü. Anne Sibel Kömür ise hemen kızının yanına giderek eski damadının elinden kurtarıp önce karakola götürüp şikayetçi oldu, ardından da yeniden hastaneye götürdü. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bahçeci'ye darp sonucu kırılan çene ve elmacık kemiğinden ameliyat olup platin takıldı. Gözaltına alınan şüpheli eski koca ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
