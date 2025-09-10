Adana’da pes dedirten olay: Videoda anlattı suçüstü yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde çekilip, sosyal medyada yayınlanan videoyla ilgili inceleme yaptı.

Uyuşturucu ticaretini sosyal medyada anlattı, suçüstü yakalandı | Video

Görüntülerde, torbacı diye bilinen uyuşturucu satıcılarının çalışma yöntemlerini anlatan Vedat G.'nin kimliğini ve adresini tespit etti. Sokağa giden ekipler, şüpheliyi uyuşturucu satışı yaptığı sırada R.Y. ile birlikte suçüstü yakaladı.