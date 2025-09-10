Video Yaşam Uyuşturucu ticaretini sosyal medyada anlattı, suçüstü yakalandı | Video
10.09.2025 | 10:50

Adana'da sosyal medyada paylaşılan bir videoda uyuşturucu ticaretini anlatan şüpheli, arkadaşıyla birlikte narkotik ekipleri tarafından suçüstü yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçti. Söz konusu videoda, uyuşturucu satıcılarının 'torbacı' olarak bilinen çalışma yöntemlerini anlatan V.G. (31), "Şimdi ateş buz diye bir madde çıkmış. Bu mahallede kabul edilmez, bulamazsın. Burada esrar, kokain ve uyuşturucu hap satılır. Kokainin kilosunu 2 milyon liraya aldıysan, 5 milyon lira yapıyorsun. Böyle kolay paralar var" sözleriyle uyuşturucu ticaretini adeta tarif etti.

Ekipler, görüntüler üzerine başlattıkları çalışmada şüphelinin kimliğini ve adresini kısa sürede tespit etti. Narkotik polisleri, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek şüpheli V.G. ile yanındaki arkadaşı R.Y.'yi (21) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 4 gram esrar, 13 uyuşturucu hap ve 3 gram kokain ele geçirildi. Emniyette sorgulanan V.G. ile R.Y., ifadelerinde birbirlerini suçladı.

Elde edilen deliller doğrultusunda adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
