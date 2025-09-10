Uyuşturucu ticaretini sosyal medyada anlattı, suçüstü yakalandı | Video
Adana'da sosyal medyada paylaşılan bir videoda uyuşturucu ticaretini anlatan şüpheli, arkadaşıyla birlikte narkotik ekipleri tarafından suçüstü yakalanıp tutuklandı.
Ekipler, görüntüler üzerine başlattıkları çalışmada şüphelinin kimliğini ve adresini kısa sürede tespit etti. Narkotik polisleri, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek şüpheli V.G. ile yanındaki arkadaşı R.Y.'yi (21) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 4 gram esrar, 13 uyuşturucu hap ve 3 gram kokain ele geçirildi. Emniyette sorgulanan V.G. ile R.Y., ifadelerinde birbirlerini suçladı.
Elde edilen deliller doğrultusunda adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
Uyuşturucu ticaretini sosyal medyada anlattı, suçüstü yakalandı | Video 10.09.2025 | 10:50
00:58
02:01
Ankara’da tekmeli yumruklu park kavgası kamerada | Video 10.09.2025 | 10:12
02:49
01:00
Düğünde uçan tekmeli kavga kamerada | Video 10.09.2025 | 09:21
01:25
00:52
00:38
Erzincan'da jandarmadan minik kalplere doğum günü sürprizi | Video 10.09.2025 | 08:37
02:55
01:48
Yangında balkonda mahsur kalan yaşlı kadın böyle kurtarıldı | Video 09.09.2025 | 16:16
00:56
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Çorum’da yakalandı | Video 09.09.2025 | 16:16
00:19
01:16
Aynı yerden aynı gün iki motosikleti böyle çaldı | Video 09.09.2025 | 15:23
01:14
00:45
Gaziantep'te aranan şahıslara şafak operasyonu: 10 gözaltı | Video 09.09.2025 | 15:06
03:11
İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın odasında dikkat çeken detay | Video 09.09.2025 | 12:50
08:10
12:18
01:18
Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesine kurşun yağdırdı: 4 yaralı | Video 09.09.2025 | 12:38