Ağabeyin ihbarı kardeşe ‘zehir davası’ açtırdı! Annemi dövdü, komşunun kuşunu yaktı

İstanbul Sancaktepe’de yaşayan Erhan ve Emrah kardeşler adliyelik oldu. İki kardeşi karşı karşıya getiren olay ise Erhan Ü.’nün kardeşi Emrah Ü. hakkında dikkat çeken bir şikayette bulunmasıyla başladı.

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 07:02 Son Güncelleme: 29 Ağustos 2025 07:11

Ağabey-kardeşi adliyelik yapan olayın fitili aslında 2 yıl önce ateşlendi. Annesi ile birlikte yaşayan Emrah Ü. iddiaya göre hem uyuşturucu kullanıyor, hem de madde satışı yapıyordu. Kardeşine defalarca yapmaması gerektiğini söyleyen ağabeyi Erhan Ü. çok sefer kardeşi ile tartışmaya girdi. Ancak her şeye rağmen Emrah Ü. maddeyi satmaya ve kullanmaya devam etti. Ağabeyine ve diğer aile bireylerine de adeta hayatı zindan etti.

"İNSANLARI ZEHİRLEME DEDİM" Kardeşinin davranışlarına bir son vermesi için Erhan Ü. soluğu savcılıkta alarak kardeşini ihbar etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe veren Erhan Ü., "Kardeşim uyuşturucu satıcısı ve bağımlısı. Defalarca 'insanları zehirleme' dememe rağmen devam etti. Bana da düşman oldu" dedi.