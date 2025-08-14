SON DAKİKA | Katil Netanyahu alçak planını artık gizlemiyor! Gazze kasabı aklını yitirdi

Son dakika haberi: Gazze kasabı Netanyahu, kendini işgal altındaki Filistin’in yanı sıra Mısır, Ürdün, Suriye ve Lübnan’ın bazı bölgelerini de kapsayan “Büyük İsrail” vizyonuna çok bağlı hissettiğini açıkladı. Netanyahu kendisini “tarihi ve ruhani bir görevde” olarak nitelendirdi.

SON DAKİKA | Katil Netanyahu alçak planını artık gizlemiyor! Gazze kasabı aklını yitirdi
Son dakika haberi: Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gözünü bölgedeki birçok ülkenin toprağına diktiğini artık açıkça ilan etmeye başladı.

i24 News'e verdiği röportajda Gazze Kasabı Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarının yanı sıra Mısır, Ürdün, Suriye ve Lübnan'ın bazı bölgelerini de kapsayan "Büyük İsrail" vizyonuna çok bağlı hissettiğini açıkladı.

Netanyahu'ya, sunucu Sharon Gal tarafından "Vaat edilen topraklar haritası"nı gösteren bir muska takdim edildi.

Gal, başbakana büyük İsrail vizyonuna kendisini bağlı hissedip hissetmediğini sordu. Netanyahu, "Çok bağlıyım" yanıtını verdi. Savaş suçlusu Netanyahu kendisini "tarihi ve ruhani bir görevde" olarak nitelendirdi.

BAKANLAR DA DİLE GETİRİYOR

Dünyadan yükselen tepkilere rağmen Gazze Şeridi'ni kan gölüne çeviren ve Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail'de en üst düzeydeki isimler gerçek niyetlerini sık sık dile getirmeye başladı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, geçen yıl yayımlanan bir belgeselde İsrail sınırlarının Şam'a kadar genişletilmesini savunmuştu.

'BÜYÜK İSRAİL' HAYALİ NERELERİ KAPSIYOR

İsrail'in mevcut sınırları.

Filistin topraklarının tamamı, Batı Şeria ve Gazze Şeridi dahil

Ürdün'ün tamamı

Lübnan'ın güneyi ile ülkenin bazı diğer bölgeleri

Suriye'nin güneyi ve başkentŞam'ın çevresi

Mısır'ın Sina Yarımadası

Irak ve Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerini de 'Büyük İsrail' haritasına dahil eden faşist Yahudiler var.

8 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiği, açlık nedeniyle ölenlerin sayısının 235'e çıktığı bildirildi.

Açlıktan ölenlerin 106'sı çocuk. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 123 artarak 61 bin 722'ye çıktı.