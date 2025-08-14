SON DAKİKA | Katil Netanyahu alçak planını artık gizlemiyor! Gazze kasabı aklını yitirdi
Son dakika haberi: Gazze kasabı Netanyahu, kendini işgal altındaki Filistin’in yanı sıra Mısır, Ürdün, Suriye ve Lübnan’ın bazı bölgelerini de kapsayan “Büyük İsrail” vizyonuna çok bağlı hissettiğini açıkladı. Netanyahu kendisini “tarihi ve ruhani bir görevde” olarak nitelendirdi.
Netanyahu'ya, sunucu Sharon Gal tarafından "Vaat edilen topraklar haritası"nı gösteren bir muska takdim edildi.