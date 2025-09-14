Ankara’da 291 metrede bulundu! ‘Hazinenin üzerinde olduğumuzu bilmiyorduk’

"DENEMELERDE TERMAL SU OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Yapılan çalışma sonucu 291 metrede termal su çıktığını belirten Can, "Saat gece 1 buçukta telefon ettiler. Çok büyük bir su bulduk diye. Gururlandım, sevindim, çok mutlu oldum. Çünkü yıllardır mahallemizde susuzluk sıkıntısı var. İnşallah ileriye dönük mahallemizde güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Denemelerde termal su olduğunu öğrendik daha sonra. Bu da ayrı bir sevinç. Aslında bizim mahallemiz su içinde susuzluk çekiyormuş. Hazinenin üzerinde olduğumuzu bilmiyorduk. Şu anda yaklaşık 40 derece veriyor ama 4 damar su var burada. 2 damarın soğuk olduğu söyleniyor. 2 soğuk suyu kesersek belki de 50 dereceye çıkabilir. Belki mahallemizde termal suyla seracılık falan yapılabilir. Her türlü bu suyun değerlendirileceğini tahmin ediyorum devlet büyüklerimiz destek verirlerse" dedi.