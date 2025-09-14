Video Yaşam Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı | Video
14.09.2025 | 15:18

Ankara'da yıllardır susuzluk çeken Sabanca Köyü'nün muhtarı, ekiplerle köyü için su ararken 291 metrede termal suya ulaştı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan ve yıllardır susuzluk çeken Sabanca Köyü'nde, yapılan su arama çalışmaları sonucu içme suyunun yanı sıra termal suya da ulaşıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla 291 metrede termal suya ulaşan ekipler, aynı zamanda 2 sıcak 2 soğuk su olmak üzere 4 damara ulaştı. Su içinde bulunup da susuzluk çeken köyün muhtarı Faik Can, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaşadığı süreci anlattı.

"DENEMELERDE TERMAL SU OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"
Yapılan çalışma sonucu 291 metrede termal su çıktığını belirten Can, "Saat gece 1 buçukta telefon ettiler. Çok büyük bir su bulduk diye. Gururlandım, sevindim, çok mutlu oldum. Çünkü yıllardır mahallemizde susuzluk sıkıntısı var. İnşallah ileriye dönük mahallemizde güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Denemelerde termal su olduğunu öğrendik daha sonra. Bu da ayrı bir sevinç. Aslında bizim mahallemiz su içinde susuzluk çekiyormuş. Hazinenin üzerinde olduğumuzu bilmiyorduk. Şu anda yaklaşık 40 derece veriyor ama 4 damar su var burada. 2 damarın soğuk olduğu söyleniyor. 2 soğuk suyu kesersek belki de 50 dereceye çıkabilir. Belki mahallemizde termal suyla seracılık falan yapılabilir. Her türlü bu suyun değerlendirileceğini tahmin ediyorum devlet büyüklerimiz destek verirlerse" dedi.

"GENÇLERİ KÖYDE TUTAMIYORUZ"
Şu an suların su tankerleriyle taşındığına ve yeni bir içme suyu kuyusu vurulduğuna değinen Can, "Suyumuz çıktı. O da test aşamasında. En kısa zamanda içme suyu ihtiyacını da karşılayacağız. Köyün nüfusu şu anda yaklaşık 30 hane ama tabii Sincan'da, Eskişehir'de, Bursa'da oturanlarımız çok. Köyde susuzluk sıkıntısı, internet sıkıntısı var. Bundan dolayı gençleri köyde tutamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SUYU BARDAKTA GÖRDÜN, NE İŞİN VAR DENİZDE DİYE DALGA GEÇİYORLARDI"
Yaklaşık 25 yıl kadar gemilerde aşçılık yaptığını söyleyen Can, "1998 yılında denize çıktığımda benimle dalga geçiyorlardı. Sen suyu bardakta gördün, ne işin var denizde gibi. 25 yıl yurt dışında gezmediğimiz ülke kalmadı. Denizde çalıştık, emekli olduk. Halk da bizi tercih etti. Mahallemize faydalı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kanalizasyonumuz yok, çevre düzenlememiz yok, mesire alanımız yok. Bayağı sıkıntımız var. 10 yıldan beri mahallemiz en az desteklerden faydalanmış bir mahalle. Kırsal olarak böyle kalmışız. Şu anda 30 hane var ama bahsettiğim şeyleri düzeltmek. Biz köye gençleri çekmeye teşvik ediyoruz" diye konuştu.

