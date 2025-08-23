Antalya'da Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre dehşet saçtı: Personeli Elif Kılıç ile arkadaşı Hasan Fırat'ı öldürdü! Cinayet anı kameraya yansıdı

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre (54), iş yerinde çıkan tartışma sonucu yanında çalışan Elif Kılıç (32) ile kadını ziyarete gelen arkadaşı Hasan Fırat’a (35) tabancayla ateş açtı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Kılıç olay yerinde ve Fırat ise hastanede hayatını kaybederken, olay yerinden ayrılan Üre ise kısa sürede sonra otomobilinde tabanca ile kendisini başından vurarak yaşamına son verdi.

Erdoğan ÖZTÜRK

Akılalmaz olay, saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2428 Sokak üzerinde bulunan pastanede meydana geldi. Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre'nin yanında çalışan Elif Kılıç'ın, kahvehanede çalışan eski nişanlısı Hasan Fırat'tan bir yıl önce ayrıldığı öğrenildi.

'BİZİ SEN AYIRDIN'

Ayrılığın ardından Hasan Fırat, iddiaya göre işyeri sahibi Kerim Üre'ye 'Bizi sen ayırdın' suçlamasında bulunarak, sürekli pastaneye gitti. Tacizlerine devam eden Hasan Fırat, Kerim Üre'nin işyeriyle ilgili zabıta ve SGK'ya şikayetlerde bulundu.

3 AY ÖNCE DE KERİM ÜRE'Yİ BIÇAKLAMIŞ

Sık sık pastaneye giden ve eski nişanlısı Elif Kılıç ve iş yeri sahibiyle tartışan Hasan Fırat, 3 ay önce de Kerim Üre'yi bıçakladı. Dün gece pastaneye giden Hasan Fırat ile ayrıldığı Elif Kılıç'la konuşmaya başladı. Bu sırada pastanesine gelen Kerim Üre, Elif Kılıç ile Hasan Fırat'ın masada oturup, konuştuklarını gördü. Hasan Fırat ile Kerim Üre arasında tartışma çıktı.

ARAYA GİREN ELİF KILIÇ VURULDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kerim Üre, üzerinde bulunan silahını çekti. Araya giren Elif Kılıç, arbede sırasında karnından vuruldu. Elif Kılıç'ı yerde kanlar içinde gören Kerim Üre, Hasan Fırat'ı da vurdu. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ

Her ikisinin de kanlar içinde gören ve paniğe kapılan Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, pastanenin önündeki aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kepez İlçesi Habibler Mahallesi'nde sakin bir yere aracını park eden Kerim Üre, otomobilin içinde kafasına kurşun sıkarak yaşamına son verdi. Elif Kılıç ve 3 çocuk babası Kerim Üre olay yerinde öldü. Hasan Fırat ise hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Arbede anları, Hasan Fırat'ın Kerim Üre'ye saldırdığı ve Elif Kılıç'ın vurulması saniye saniye kaydedilmiş.