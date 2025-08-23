Antalya’da Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre dehşet saçtı: Personeli Elif Kılıç ile arkadaşı Hasan Fırat’ı öldürdü! Cinayet anı kameraya yansıdı

AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ

Her ikisinin de kanlar içinde gören ve paniğe kapılan Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, pastanenin önündeki aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kepez İlçesi Habibler Mahallesi'nde sakin bir yere aracını park eden Kerim Üre, otomobilin içinde kafasına kurşun sıkarak yaşamına son verdi. Elif Kılıç ve 3 çocuk babası Kerim Üre olay yerinde öldü. Hasan Fırat ise hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.