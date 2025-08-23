Antalya'da Pastacılar Odası Başkanı dehşet saçtı: Personeli ve arkadaşını öldürdü! Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı | Video
Antalya'da dün akşam kendisine ait pastanede çalışan genç kadın ve arkadaşını tabancayla öldürüp intihar eden Antalya Pastacılar Odası Başkanı olayının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavga anında oda başkanının belindeki silahı çıkartıp ateş ettiği anlar yer aldı.
Üre'nin silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Hasan Fırat ve Elif Kılıç ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Kerim Üre aracı ile bölgeden uzaklaştı. Habipler Mahallesi 5509 Sokak üzerinde aracını durduran Üre, araç içerisinde silahı ile hayatına son verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yakındaki hastanelere kaldırılan Hasan Fırat ve Elif Kılıç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede çok saylıda boş kovana rastladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybedenlerin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edildi.
Öte yandan olay anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre ile Hasan Fırat'ın kavga ettiği anlar ve ardından Üre'nin belindeki silahı çıkartıp ateş ettiği anlar yer aldı. Görüntünün devamında ise, mermilerin isabet ettiği Hasan Fırat ve araya giren pastane çalışanı Elif Kılıç'ın yere yığıldığı görüldü.
